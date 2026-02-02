Günün Reyting Birincisinden Rüya Gibi’nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan’ın cezaevinde bir abisi olduğu biliniyordu. Şimdi abisi hikayeye dahil olacak ve karaktere Kerem Can hayat verecek. En son kendisini Netflix’te yayınlanan ve epey ses getiren Kasaba dizisinde başlıca rollerden birinde izlemiştik. Oyunculuğuna sosyal medyada övgüler sıralanmıştı. Bu kez onu Rüya Gibi ile ana akımda izleyeceğiz.