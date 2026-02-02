onedio
Günün Reyting Birincisinden Rüya Gibi'nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Günün Reyting Birincisinden Rüya Gibi’nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.02.2026 - 20:27

2 Şubat Pazartesi günü televizyon dünyasında tempo bir an olsun düşmedi. Gün boyunca ekrana yansıyan gelişmeler kadar, kamera arkasında konuşulanlar da dikkat çekti. Gündemi yakından takip edemeyenler için öne çıkan detayları tek bir derlemede buluşturduk. Dizilerde yaşanan sürprizlerden programlardaki hareketli anlara, set kulislerinden sosyal medyada gündem olan paylaşımlara kadar günün özetini çıkardık. İşte 2 Şubat Pazartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıklar…

Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta programıyla yollarının neden ayrıldığını açıkladı.

Birçok kişinin sunuculuğunu yaptığı programı bir dönemler Onur Büyüktopçu da sunmuştu. Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı zaman oyunculuğuyla adını hepimizin hafızalarına kazıyan ünlü isim, Gelinim Mutfakta programından neden gönderildiğini anlattı.

Yemekteyiz, Gelinim Mutfakta gibi programların reytingi kaos sahneleriyle artıyor. Onur Büyüktopçu da kavgaları artıracak hamleler yapmadığı için yapımla yollarının ayrıldığını belirtti.

Set çalışanı olan Yalçın, TikTok’ta yanıtladığı sorularla sektöre dair kafa karıştıran birçok konuya açıklık getirdi.

Şimdiyse bir takipçisi dizilerin yayınlandığı gün mü ara verdiğini sordu. Yalçın ise öyle olmadığını söyledi. İzinlerin oturması için önce birkaç hafta çekimlerin sürdüğünü dile getirdi. Ardından ise set düzeni sağlanınca sabit günlerde izin yapılabildiğini ekledi.

Rüya Gibi dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.

Seda Bakan’ın hayat verdiği Aydan’ın cezaevinde bir abisi olduğu biliniyordu. Şimdi abisi hikayeye dahil olacak ve karaktere Kerem Can hayat verecek. En son kendisini Netflix’te yayınlanan ve epey ses getiren Kasaba dizisinde başlıca rollerden birinde izlemiştik. Oyunculuğuna sosyal medyada övgüler sıralanmıştı. Bu kez onu Rüya Gibi ile ana akımda izleyeceğiz.

1 Şubat Pazar reyting sonuçları belli oldu.

1 Şubat Pazar TOTAL Reyting Sonuçları

1. Teşkilat 8.25

2. Ozan Doğdu ile NOW Ana Haber 4.44

3. Survivor 4.19

5.Sahtekarlar 4.01

13.Rüya gibi 2.40

1 Şubat Pazar AB Reyting Sonuçları

1.Teşkilat 7.05

2. Survivor 4.06

3.Sahtekarlar 3.97

14.Rüya gibi 2.01

1 Şubat Pazar ABC1 Reyting Sonuçları

1.Teşkilat 7.75

2. Ozan Doğdu ile NOW Ana Haber 3.54

3.Sahtekarlar 4.56

11.Rüya Gibi 2.50

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programında izleyiciyi şaşırtan ve güldüren anlar yaşandı.

Ofluoğlu soyadlı bir yarışmacıya, 50 bin TL değerinde 'Ülkemizdeki en kısa ilçe adı kaç harflidir?' sorusu soruldu. Yarışmacı, soruya ilk başta '3' cevabını verdi. Yarışmacının bu soruyu düşünmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Hanimiş benim guttişim, hanimiş benim mottişim" sözleriyle gündem olan Fatma Arat'ın boncukla ilişkisi kalpleri ısıtmıştı.

Dünya çapında izlenen videonun ardından Fatma Arat, sosyal medyada gündem olmayı sürdürdü. Dün akşam yayınlanan Beyaz'la Joker programına katılan Fatma Arat, programdaki açıklamalarıyla herkesi üzdü. 

Kahramanmaraş depremlerinde hayatını iki kedinin kurtardığını açıklayan Fatma Arat, beslediği kedilerden birinin kendisini tüm gece uyutmadığını ve ilk depreme bu sayede uyanık yakalandığını belirtti. İkinci depremde ise bakım verdiği görme engelli kediyi kurtarmak üzere binadan çıktığını söyledi. Hayvan sevgisinden dolayı veteriner olmaya karar veren Fatma Arat'ın eğitim hayatına Beyazıt Öztürk destek olacağını açıkladı.

Reyting uzmanı, sezon başında yayınlanan ilk bölümlerde dizilerin kadın ve erkek izleyici oranlarını açıkladı.

Kadın izleyici oranı en yüksek dizi Kıskanmak oldu.

İlk bölümlerde ABC1 reytinglerde dizilerin kadın izleyici oranları:

Güldüy Güldüy Show Çocuk'la hayatımıza giren ödüllü oyuncu Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisine dahil oldu.

İftarlık Gazoz filmindeki performansıyla kendine hayran bırakan ve çok projede yer alan Berat Efe Parlar, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sahipsizler dizisinde Berat Demir karakterine hayat verecek. Sinemalardaki Kardeş Takımı 3 filminde rol alan Berat Efe Parlar'ın dizide hayat vereceği Berat Demir karakteri, Devran'ın köyden gelen yeğeni olarak karşımıza çıkacak.

