Günün Reyting Birincisinden Rüya Gibi’nin Yeni Oyuncusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
2 Şubat Pazartesi günü televizyon dünyasında tempo bir an olsun düşmedi. Gün boyunca ekrana yansıyan gelişmeler kadar, kamera arkasında konuşulanlar da dikkat çekti. Gündemi yakından takip edemeyenler için öne çıkan detayları tek bir derlemede buluşturduk. Dizilerde yaşanan sürprizlerden programlardaki hareketli anlara, set kulislerinden sosyal medyada gündem olan paylaşımlara kadar günün özetini çıkardık. İşte 2 Şubat Pazartesi günü televizyon dünyasında öne çıkan başlıklar…
Ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta programıyla yollarının neden ayrıldığını açıkladı.
Set çalışanı olan Yalçın, TikTok’ta yanıtladığı sorularla sektöre dair kafa karıştıran birçok konuya açıklık getirdi.
Rüya Gibi dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu.
1 Şubat Pazar reyting sonuçları belli oldu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programında izleyiciyi şaşırtan ve güldüren anlar yaşandı.
"Hanimiş benim guttişim, hanimiş benim mottişim" sözleriyle gündem olan Fatma Arat'ın boncukla ilişkisi kalpleri ısıtmıştı.
Reyting uzmanı, sezon başında yayınlanan ilk bölümlerde dizilerin kadın ve erkek izleyici oranlarını açıkladı.
Güldüy Güldüy Show Çocuk'la hayatımıza giren ödüllü oyuncu Berat Efe Parlar, Sahipsizler dizisine dahil oldu.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
