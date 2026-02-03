onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Uzmanı, Final Yapan Ben Leman'ın Seyirci Kitlesini Açıkladı

Reyting Uzmanı, Final Yapan Ben Leman'ın Seyirci Kitlesini Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.02.2026 - 12:55

NOW'ın sevilen dizisi Ben Leman, reytinglerde izlediği oranları bir türlü elde edemeyince erken finalden kaçamadı. Final yaparak ekranlara veda eden Ben Leman'ın Disney Plus'ta tekrardan ekrana gelmesi konuşulurken reyting uzmanı, Ben Leman dizisinin seyirci kitlesini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kendine has bir izleyici kitlesi olan Ben Leman, yayınlandığı dönem çok sevilse de reytinglerinin düşük gelmesiyle finalden kaçamadı.

Kendine has bir izleyici kitlesi olan Ben Leman, yayınlandığı dönem çok sevilse de reytinglerinin düşük gelmesiyle finalden kaçamadı.

Burçin Terzioğlu, Selin Şekerci, Duygu Sarışın'ın rol aldığı Ben Leman, yayınlandığı günler sosyal medyada trendlerden düşmese de reytinglerini bir türlü toparlayamamıştı. NOW, Ben Leman için final kararı alırken seyirciler sevilen dizinin Disney Plus'ta yayınlanacağına dair inançlarını korumaya devam ediyor. 

Ben Leman'ın etkisi hala devam ederken reyting uzmanı, popüler dizinin seyirci kitlerini açıkladı.

Reyting uzmanı, Ben Leman'ı kimlerin izlediğini açıkladı.

Reyting uzmanı, Ben Leman'ı kimlerin izlediğini açıkladı.

X'te paylaşım yapan reyting uzmanı, Ben Leman'ın seyircisinin yüzde 60,4'ünün kadın seyirci, yüzde 39,6'sının ise erkek seyirciden oluştuğunu belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın