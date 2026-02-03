onedio
Alman Kocasına Yaprak Dökümü İzleten Kadın O Anları Yayınladı

Esra Demirci
03.02.2026 - 15:01

Alman olan kocasına Yaprak Dökümü izleten bir kadın o anları TikTok hesabında yayınladı. Kocasının Ali Rıza'nın işe giriş anındaki anlarına tepki göstermesini video haline getiren kadının o paylaşımı viral oldu.

TikTok'ta bir kadın Alman kocası Patrick'e Yaprak Dökümü izlettiği anları yayınladı.

Video açıklamasında eşinin Necla'yı mı yoksa Leyla'yı mı tutacağını merak ettiğini belirten kadın karşılaştığı manzaraya şaşırdığını açıkladı. Kocasının iş görüşmesine giden Ali Rıza'nın maaş pazarlığı yapmamasına tepki gösterdiği anları videoya alan kadının TikTok paylaşımı kısa sürede viral oldu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

