Alman Kocasına Yaprak Dökümü İzleten Kadın O Anları Yayınladı
Alman olan kocasına Yaprak Dökümü izleten bir kadın o anları TikTok hesabında yayınladı. Kocasının Ali Rıza'nın işe giriş anındaki anlarına tepki göstermesini video haline getiren kadının o paylaşımı viral oldu.
TikTok'ta bir kadın Alman kocası Patrick'e Yaprak Dökümü izlettiği anları yayınladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
