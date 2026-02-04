Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeni, Senaryoya Sonradan Eklettiği Detayı Açıkladı
Taşacak Bu Deniz, sezon başında yayınlandığı ilk bölümden itibaren yüksek reytingler elde etmeyi başarıyor. Kendisi hafta birincisi olmakla kalmıyor, TRT 1'i de haftanın en çok izlenen kanalı yapıyor. Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Onedio YouTube kanalına konuk olarak diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayrak, dizideki bir detayı sonradan senaryoya eklettirdiğini açıkladı.
Kaynak: Onedio YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Onedio'nun YouTube kanalına konuk olarak diziyle ilgili sorulara cevap verdi.
Fragmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın