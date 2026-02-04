onedio
Taşacak Bu Deniz'in Yönetmeni, Senaryoya Sonradan Eklettiği Detayı Açıkladı

Taşacak Bu Deniz
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 13:58

Taşacak Bu Deniz, sezon başında yayınlandığı ilk bölümden itibaren yüksek reytingler elde etmeyi başarıyor. Kendisi hafta birincisi olmakla kalmıyor, TRT 1'i de haftanın en çok izlenen kanalı yapıyor. Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak, Onedio YouTube kanalına konuk olarak diziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayrak, dizideki bir detayı sonradan senaryoya eklettirdiğini açıkladı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, reytingleri altüst etmeye devam ediyor.

Dizi o kadar sevildi ki yeni bölüm ayrı, fragmanlar ayrı, sosyal medyada yapılan editler ayrı rekor kırıyor. Eleni'yle ilgili sır bir türlü açığa çıkmadığı için bir miktar öfkelense de izleyici neler yaşanacağını merakla bekliyor. Dizideki detaylar da izleyicilerin dikkatinden asla kaçmıyor.

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, Onedio'nun YouTube kanalına konuk olarak diziyle ilgili sorulara cevap verdi.

Çağrı Bayrak, dizide izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bir detayın mimarı olduğunu açıkladı. Ünlü yönetmen, 'Adil çay içmesin bence. Çünkü Furtunalılar çay yapıyor Şerif tarafı. Adil çay içmesin' demiş. Ihlamur fikri de böylece ortaya çıkmış.

Fragmanın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
