onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gözaltına Alınan Barış Murat Yağcı'nın Survivor'dan Ayrıldığı Yarışmacılara Nasıl Açıklandı?

Gözaltına Alınan Barış Murat Yağcı'nın Survivor'dan Ayrıldığı Yarışmacılara Nasıl Açıklandı?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 09:36

Survivor'da yarışan Barış Murat Yağcı hakkında geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Survivor'da yarıştığı için Dominik'te olan Barış Murat Yağcı için yakalama kararı çıkarılmasının ardından Survivor'dan diskalifiye edilerek Türkiye'ye dönmüş ve havalimanında gözaltına alınmıştı.

Barış Murat Yağcı Survivor'a dönecek mi diye merak edilirken Barış'ın Survivor'dan ayrılığı yarışmacılara nasıl açıklandı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı, daha sonra Mavi takımda yer almıştı.

Survivor 2026'ya all starlarla birlikte dahil olan Barış Murat Yağcı, daha sonra Mavi takımda yer almıştı.

Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen Barış Murat Yağcı hakkında, yurt dışında bulunması sebebiyle yakalama kararı verilmişti. Kararın ardından Barış Murat Yağcı Survivor'dan diskalifiye edildi. Türkiye'ye dönen Barış havalimanında gözaltına alınırken Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Barış Murat Yağcı Survivor'a dönecek mi sorusu merak edilirken, konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Murat Ceylan, Barış Murat Yağcı'nın ayrılığını yarışmacılara açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın