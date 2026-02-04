onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Rekor Beklerken Bir Puan Düştü: 3 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Rekor Beklerken Bir Puan Düştü: 3 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 16:02

3 Şubat Salı reyting sonuçları belli oldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi zirvedeki yerini korurken iki kategoride düşüşe geçtiği görüldü.  Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı ise yine zirveyi göremedi. 

Reyting sonuçları ne oldu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi salı günlerinin lideri olmayı sürdürüyor.

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi salı günlerinin lideri olmayı sürdürüyor.

İlk bölümden beri zirvede yerini alan A.B.İ. dizisi, birinciliği kimseye kaptırmaya niyeti yok gibi davranıyor. İlk bölümden itibaren 10+ reyting görmeyi başaran A.B.İ., bu hafta yayınlanan bölümüyle iki kategoride 10 reyting altına düşse de zirvenin tek hakimi oldu.

Kıskanmak, A.B.İ.'nin özetinin gerisinde kaldı.

Kıskanmak, A.B.İ.'nin özetinin gerisinde kaldı.

3 Şubat TOTAL reyting sonuçları1-A.B.İ. 9.84

5-Kıskanmak 4.46

6-Mehmed Fetihler Sultanı 4.39

8-Survivor 3.63

10-Gelin 3.23

3 Şubat AB reyting sonuçları 1-A.B.İ. 8.27

3-Kıskanmak 4.84

4-Survivor 4.20

5-Mehmed Fetihler Sultanı 4.10

9-Gelin 2.57

3 Şubat ABC1 reyting sonuçları 1-A.B.İ. 10.04

3-Kıskanmak 5.46

5-Mehmed Fetihler Sultanı 5.11

8-Survivor 3.86

13-Gelin 2.40

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın