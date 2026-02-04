Rekor Beklerken Bir Puan Düştü: 3 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
3 Şubat Salı reyting sonuçları belli oldu.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi zirvedeki yerini korurken iki kategoride düşüşe geçtiği görüldü. Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı ise yine zirveyi göremedi.
Reyting sonuçları ne oldu?
Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi salı günlerinin lideri olmayı sürdürüyor.
Kıskanmak, A.B.İ.'nin özetinin gerisinde kaldı.
