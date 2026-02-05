onedio
Sosyal Medya Yokken Hit Olmayı Başaran Şarkılar

Aslı Uysal
05.02.2026 - 19:01

Eskiden,  bir şarkının 'hit' olması için sosyal medyaya ihtiyaç duyulmazdı. Bunun yerine çok sevdiğiniz şarkılara radyoda denk gelmeniz, kaset doldurmanız ya da CD'ye aktarmanız gerekliydi. İşte buna rağmen bile bazı şarkılar yine de dönemini kasıp kavurmayı başardı! İşte o şarkılar.

1. You Oughta Know

2. Eagle-Eye Cherry - Save Tonight

3. Roxette - It Must Have Been Love

4. Savage Garden - Truly Madly Deeply

5. 4 Non Blondes - What's Up

6. a-ha - Take On Me

7. Nilüfer - Kar Taneleri

8. Skunk Anansie - Hedonism

9. The Cardigans - Lovefool

10. Ayna - Ceylan

