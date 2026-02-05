Sosyal Medya Yokken Hit Olmayı Başaran Şarkılar
Eskiden, bir şarkının 'hit' olması için sosyal medyaya ihtiyaç duyulmazdı. Bunun yerine çok sevdiğiniz şarkılara radyoda denk gelmeniz, kaset doldurmanız ya da CD'ye aktarmanız gerekliydi. İşte buna rağmen bile bazı şarkılar yine de dönemini kasıp kavurmayı başardı! İşte o şarkılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. You Oughta Know
2. Eagle-Eye Cherry - Save Tonight
3. Roxette - It Must Have Been Love
4. Savage Garden - Truly Madly Deeply
5. 4 Non Blondes - What's Up
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. a-ha - Take On Me
7. Nilüfer - Kar Taneleri
8. Skunk Anansie - Hedonism
9. The Cardigans - Lovefool
10. Ayna - Ceylan
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın