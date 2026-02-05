Airfryer'da Şekersiz Muzlu Yulaf Kek ve Baharatlı Somon Köftesi Nasıl Yapılır?

Şekersiz Muzlu Yulaf Kek

Malzemeler:

2 adet muz

2 adet yumurta

1/2 çay bardağı üzüm pekmezi

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1/2 paket kabartma tozu

2 su bardağı yulaf unu

Yapılışı:

1. Muzları bir kasede ezin. Üzerine yumurta, pekmez, süt, tereyağı, kabartma tozu ve yulaf ununu ekleyip koyu kıvamlı bir harç elde edin.

2. Harcı muffin kalıplarına pay edip hazneye yerleştirin ve 170 derecede 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin.

Baharatlı Somon Köftesi

Malzemeler:

2 dilim somon (doğranmış)

1/2 adet soğan

4 yemek kaşığı panko

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 avuç maydanoz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Somonları soğan, panko, sıvı yağ, maydanoz ve baharatlarla birlikte kıyma haline gelene kadar rondodan geçirin. Bir kaseye alıp harçtan parçalar alın ve elinizde köfte şeklini verin.

2. Hazneye yerleştirip 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun!