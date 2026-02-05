onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Video Tarifler
Airfryer'da Şekersiz Muzlu Yulaf Kek ve Baharatlı Somon Köftesi Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Şekersiz Muzlu Yulaf Kek ve Baharatlı Somon Köftesi Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
05.02.2026 - 19:01

Hem fit hem lezzetli tarif arayanların favorisi olmaya aday bir ikili! Doğal tatlılığını muzdan alan yulaf kek, rafine şeker kullanmadan tatlı ihtiyacını karşılarken, baharatlı somon köftesi sofraya hafif ama doyurucu bir alternatif olacak! 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şekersiz Muzlu Yulaf Kek ve Baharatlı Somon Köftesi Nasıl Yapılır?

Şekersiz Muzlu Yulaf Kek ve Baharatlı Somon Köftesi Nasıl Yapılır?

Şekersiz Muzlu Yulaf Kek 

Malzemeler:

  • 2 adet muz

  • 2 adet yumurta

  • 1/2 çay bardağı üzüm pekmezi

  • 1/2 su bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 paket kabartma tozu 

  • 2 su bardağı yulaf unu 

Yapılışı:

1. Muzları bir kasede ezin. Üzerine yumurta, pekmez, süt, tereyağı, kabartma tozu ve yulaf ununu ekleyip koyu kıvamlı bir harç elde edin. 

2. Harcı muffin kalıplarına pay edip hazneye yerleştirin ve 170 derecede 20 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin. 

Baharatlı Somon Köftesi 

Malzemeler:

  • 2 dilim somon (doğranmış) 

  • 1/2 adet soğan

  • 4 yemek kaşığı panko 

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ 

  • 1 avuç maydanoz 

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

1. Somonları soğan, panko, sıvı yağ, maydanoz ve baharatlarla birlikte kıyma haline gelene kadar rondodan geçirin. Bir kaseye alıp harçtan parçalar alın ve elinizde köfte şeklini verin. 

2. Hazneye yerleştirip 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
luna
luna
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın