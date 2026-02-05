Kubilay Aka'nın Kabarık Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz!

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Kubilay Aka, yıllar içinde adının karıştığı ilişkilerle kendine oldukça kabarık bir aşk defteri oluşturdu. Set aşkları, ihanet iddiaları, ani ayrılıklar ve sürpriz birlikteliklerle sık sık konuşulan Aka’nın her ilişkisi neredeyse başlı başına bir olaya dönüşüyor.

Son dönemde ise bu defterin en çok merak edilen sayfası, evlilik iddialarından ayrılık söylentilerine kadar uzanan Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişki oldu. İşte Kubilay Aka’nın aşk kronolojisinde en çok konuşulan duraklar ve Hafsanur cephesinde yaşananlar… 👀