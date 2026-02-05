onedio
Kubilay Aka'nın Kabarık Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz!

Kubilay Aka'nın Kabarık Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2026 - 13:04

Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Kubilay Aka, yıllar içinde adının karıştığı ilişkilerle kendine oldukça kabarık bir aşk defteri oluşturdu. Set aşkları, ihanet iddiaları, ani ayrılıklar ve sürpriz birlikteliklerle sık sık konuşulan Aka’nın her ilişkisi neredeyse başlı başına bir olaya dönüşüyor. 

Son dönemde ise bu defterin en çok merak edilen sayfası, evlilik iddialarından ayrılık söylentilerine kadar uzanan Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişki oldu. İşte Kubilay Aka’nın aşk kronolojisinde en çok konuşulan duraklar ve Hafsanur cephesinde yaşananlar… 👀

Bambaşka bir sektörde çalışırken tesadüfen keşfedilmesinin ardından ilk kez Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Ali Kemal karakteriyle karşımıza çıkan Kubilay Aka, kısa sürede ekranların en dikkat çeken oyuncularından biri aâline geldi.

Ardından Çukur’daki Celasun ve Aşk 101’deki Kerem karakterleriyle yıldızını iyice parlatan Aka, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla da magazinin göz bebeği oldu.

Yakışıklılığı ve enerjisiyle her daim konuşulan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la ayrılığıyla gündeme geldi. Biz de dedik ki; Kubilay Aka'nın epey karışık görünen aşk defterini şöyle bir baştan sona aralayalım…

Yolculuk Vatanım Sensin günlerine uzanıyor… Kubilay Aka, dizide birlikte rol aldığı Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren bu ilişki, dönemin en sevilen oyuncu çiftlerinden biri olarak anılmalarını sağlamıştı.

Ancak ilişkinin sonu epey sancılı oldu. Kubilay Aka’nın Hilal Altınbilek ile fotoğraflarının ortaya çıkması, ihanet iddialarını beraberinde getirdi. Her şeye rağmen Miray Daner’in Aka’yı affetmesi sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

İhanet iddiaları magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken güzeller güzeli Miray Daner ayrılığa daha fazla dayanamayarak Kubilay Aka'yı affetmişti.

Hatta Miray Daner'in bu kararı sosyal medyada epeyce konuşulmuş, tartışılmıştı...

Ancak aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Miray Daner, yeni bir ihanet iddiasıyla daha sarsılmıştı. Beyza Güneş adlı bir kadın, Kubilay Aka ile sosyal medya üzerinden konuşmalarını ifşa etmişti.

Ancak aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Miray Daner, yeni bir ihanet iddiasıyla daha sarsılmıştı. Beyza Güneş adlı bir kadın, Kubilay Aka ile sosyal medya üzerinden konuşmalarını ifşa etmişti.

Aka’nın bu mesajlarda Miray Daner için sarf ettiği sözler magazin gündemine bomba gibi düşerken, taraflar mahkemelik oldu.

Ardından Aka, kısa süreli bir birliktelik yaşadığı Beyza Güneş ile kendisinin uyurken çekilmiş fotoğraflarını ve cinsel içerikli mesajlarını ifşa ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.

Mesajları ve fotoğrafları ifşalanan Aka da Beyza Güneş'e hakaret dolu mesajlar atarak, ''Yapacağın en büyük kötülüğü yaptın, ben artık yaşamıyorum ama sen de yaşamayacaksın. Sen bir k*ltaksın'' sözleriyle gündeme oturmuştu.

Karşılıklı suçlamalar ve sert mesajların ardından dava anlaşmayla kapandı.

Gelelim Aka'nın adının bir dönem yasak aşk iddialarına karıştığı Hilal Altınbilek'e...

Gelelim Aka'nın adının bir dönem yasak aşk iddialarına karıştığı Hilal Altınbilek'e...

Kubilay Aka, 2 buçuk seneye yakın aşk yaşadığı Miray Daner ile yollarını ayırdıklarını söylediği bir paylaşım yapıp, 'O güzel gözlerden başka bir göze bakmadım' paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra Hilal Altınbilek ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Hatta o dönem bir mekana el ele geldikleri, birlikte eğlendikleri de konuşulanlar arasındaydı.

Ardından çiftin üçüncü kez barıştığı iddia edilse de ikili bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Geriye de Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ile fotoğrafları ortaya çıkmadan önceki romantik ayrılık mesajı kalmıştı...

Aka’nın ayrılık öncesinde yaptığı romantik paylaşım ile hemen sonrasında çıkan fotoğraflar, Daner cephesinde büyük kırgınlık yarattı. Taraflar hiçbir zaman net bir açıklama yapmadı; bu ilişki magazin tarihinin muammalarından biri olarak kaldı.

Yine o dönem iddialara göre Daner, ihanete uğradığını sosyal medya üzerinden öğrenmişti...

İddialara göre Daner, Hilal Altınbilek ve Kubilay Aka aşkı ile ilgili şu şekilde konuşmuştu: 'Dostlarına birkaç kez sorduğumda bana arkadaş olduklarını çünkü menajerlerinin aynı olduğunu söylemişti. Hiç şüphelenmedim. Ta ki tanımadığım bir hesaptan gelen fotoğrafı görene kadar...'

Kubilay Aka'nın adı bir dönem de iş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral ile aşk iddialarına karışmıştı.

Kubilay Aka'nın adı bir dönem de iş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral ile aşk iddialarına karışmıştı.

Kubilay Aka, Cam Tavanlar'daki rol arkadaşı Bensu Soral ile yakın bir şekilde görüntülenince, aşk haberleri patlak vermişti... O dönem Bensu Soral'ın evliliğinde problemler olduğu da herkes tarafından biliniyordu.

İhanet iddialarının hemen ardından Hakan Baş ve Bensu Soral çifti birlikte bir açıklama yaparak bu aşk iddialarını yalanlamışlardı.

Evliliklerinde hassas bir dönemden geçen ve boşanacakları konuşulan çift ise daha sonra evliliklerine devam etme kararı almıştı.

Adı Bensu Soral'la anılan Kubilay Aka'nın, ardından Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar ile yeni bir aşka yelken açtığı da konuşulmuştu.

Eski sevgilisi Miray Daner'in Oğulcan Engin ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Aka'nın adı da Karalar ile anılmaya başlamıştı.

Kubilay Aka’nın aşk defterinin son sayfalarında ise sosyal medya fenomeni Danla Bilic yer alıyor.

İkilinin adı bir süredir kulislerde fısıltı halinde dolaşırken, Berkay konserine el ele gelmeleri tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Konser gecesinin ardından birlikte paylaşılan story’ler ve samimi kareler, ilişkinin gizli saklı yaşanmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Danla Bilic ile Kubilay Aka’nın Berkay konserinde el ele görüntülenmesiyle ilan edilen ilişkisi, beklendiği kadar uzun sürmedi. İkilinin ayrılığı, sessiz sedasız gerçekleşti ve bu da magazin kulislerini daha da hareketlendirdi.

Konuşulanlara göre ayrılığın temel nedeni ilişkiyi yaşama biçimi oldu. Kubilay Aka’nın daha çok kendi dünyasında, daha sakin ve gözlerden uzak bir ilişki tercih ettiği; Danla Bilic’in ise hayatını ve ilişkisini gizleme konusunda aynı çizgide olmadığı iddia edildi.

Kubilay Aka’nın aşk defterinde son dönemin en çok konuşulan sayfalarından biri de hiç kuşkusuz Hafsanur Sancaktutan oldu.

İkilinin adı ilk kez 2024 yazında yan yana anılmaya başlamış, ardından da magazin kameralarına yakalanmalarıyla ilişkiyi doğrulamışlardı. İlk net görüntülerin bir restoran çıkışı geldiği ve çiftin o akşam el ele yakalandığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta Kubilay Aka’nın, Hafsanur’un daha önce yaptığı “ortada adam yok” minvalindeki açıklamaya tatlı-sert bir göndermede bulunması da o günlerin en çok konuşulan detayıydı.

Zamanla birlikte tatile çıkan, iş temposunda da birbirlerini yalnız bırakmayan ikili hakkında 2025’in ortalarına ise Aka’nın Hafsanur’a evlilik teklif ettiği iddiaları dolaşmaya başladı.

Son günlerde ortalık yine bir anda karıştı. Hafsanur Sancaktutan’ın Instagram’da Kubilay Aka ile olan fotoğraflarını kaldırdığı, buna karşın Aka’nın profilinde bazı karelerin durduğu fark edildi.

Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka cephesinde uzun süredir mutlu birliktelikleri devam ederken, son dönemde çıkan ayrılık söylentileri magazin gündemini yeniden hareketlendirdi.

Ayrılık iddialarını daha da güçlendiren bir diğer gelişme de Kubilay Aka’nın paylaşımları oldu. Aka, sosyal medyada aşk ve ayrılık temalı bir şarkı paylaşınca bu da kullanıcılar tarafından 'aşk acısı' çekiyor şeklinde yorumlandı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
