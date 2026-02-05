Kubilay Aka'nın Kabarık Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz!
Oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Kubilay Aka, yıllar içinde adının karıştığı ilişkilerle kendine oldukça kabarık bir aşk defteri oluşturdu. Set aşkları, ihanet iddiaları, ani ayrılıklar ve sürpriz birlikteliklerle sık sık konuşulan Aka’nın her ilişkisi neredeyse başlı başına bir olaya dönüşüyor.
Son dönemde ise bu defterin en çok merak edilen sayfası, evlilik iddialarından ayrılık söylentilerine kadar uzanan Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişki oldu. İşte Kubilay Aka’nın aşk kronolojisinde en çok konuşulan duraklar ve Hafsanur cephesinde yaşananlar… 👀
Bambaşka bir sektörde çalışırken tesadüfen keşfedilmesinin ardından ilk kez Vatanım Sensin dizisinde hayat verdiği Ali Kemal karakteriyle karşımıza çıkan Kubilay Aka, kısa sürede ekranların en dikkat çeken oyuncularından biri aâline geldi.
Yolculuk Vatanım Sensin günlerine uzanıyor… Kubilay Aka, dizide birlikte rol aldığı Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İhanet iddiaları magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken güzeller güzeli Miray Daner ayrılığa daha fazla dayanamayarak Kubilay Aka'yı affetmişti.
Ancak aradan kısa bir zaman geçtikten sonra Miray Daner, yeni bir ihanet iddiasıyla daha sarsılmıştı. Beyza Güneş adlı bir kadın, Kubilay Aka ile sosyal medya üzerinden konuşmalarını ifşa etmişti.
Ardından Aka, kısa süreli bir birliktelik yaşadığı Beyza Güneş ile kendisinin uyurken çekilmiş fotoğraflarını ve cinsel içerikli mesajlarını ifşa ettiği gerekçesiyle mahkemelik olmuştu.
Gelelim Aka'nın adının bir dönem yasak aşk iddialarına karıştığı Hilal Altınbilek'e...
Ardından çiftin üçüncü kez barıştığı iddia edilse de ikili bir süre sonra yollarını ayırmıştı. Geriye de Kubilay Aka'nın Hilal Altınbilek ile fotoğrafları ortaya çıkmadan önceki romantik ayrılık mesajı kalmıştı...
Yine o dönem iddialara göre Daner, ihanete uğradığını sosyal medya üzerinden öğrenmişti...
Kubilay Aka'nın adı bir dönem de iş insanı Hakan Baş ile evli olan Bensu Soral ile aşk iddialarına karışmıştı.
İhanet iddialarının hemen ardından Hakan Baş ve Bensu Soral çifti birlikte bir açıklama yaparak bu aşk iddialarını yalanlamışlardı.
Adı Bensu Soral'la anılan Kubilay Aka'nın, ardından Best Model of Turkey birincisi Aslıhan Karalar ile yeni bir aşka yelken açtığı da konuşulmuştu.
Kubilay Aka’nın aşk defterinin son sayfalarında ise sosyal medya fenomeni Danla Bilic yer alıyor.
Kubilay Aka’nın aşk defterinde son dönemin en çok konuşulan sayfalarından biri de hiç kuşkusuz Hafsanur Sancaktutan oldu.
Son günlerde ortalık yine bir anda karıştı. Hafsanur Sancaktutan’ın Instagram’da Kubilay Aka ile olan fotoğraflarını kaldırdığı, buna karşın Aka’nın profilinde bazı karelerin durduğu fark edildi.
