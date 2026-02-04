Sevgili Terazi, bugün kariyerine dair bir durumda, başkalarını memnun etme çabası içerisinde olman, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini göz ardı etmene sebep olabilir. Belki de artık iş hayatında dahi kendini biraz daha ön plana almayı öğrenmenin zamanı gelmiştir. Bir karar alırken başkalarının ne düşündüğünü değil, kendi önceliklerini hesaba katman gerektiğini net bir şekilde hissedeceksin şimdi!

Tam da bu noktada ortaklaşa yürütülen işler ve ekip çalışmalarında daha fazla söz sahibi olacaksın. Bu durumda, dengeyi sağlama rolünü üstlenmek yerine, kendini lider konumuna koymayı da bir denemelisin. Böylece fazla yük alıp kendini yormak yerine görev paylaşımını yapan kişi olabilir ve yaratıcı zihninle daha görünür de olursun. Artık alkışları toplama sırası sende!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün netlik arayışın artabilir. Belirsiz ve muğlak ilişkiler, enerjini düşürebilir ve seni yorabilir. Bu durumda partnerinden beklentilerin de artabilir. Zira, kalbin belki de bir süredir beklediği karşılığı bulabilir. Galiba istemeyi bilmek ve arzulamak aşkın kuralında var! Kendine ve kalbine güven, çünkü ilgiyi ve sevgiyi hak ediyorsun. İzin ver artık partnerin seni şımartsın ve kendini iyi hissetmeni sağlasın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…