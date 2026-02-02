Sevgili Terazi, bugün senin için önemli bir gün olacak. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Jüpiter üçgeni, kariyer hayatında ışıkları üzerine çeviriyor ve seni tüm ihtişamınla gözler önüne seriyor. Üstlerinle yapacağın konuşmalar, resmi başvuruların ya da önemli yazışmaların, bugünlerde sana olumlu sonuçlar getirebilir.

Şubat ayına, adeta bir rock yıldızı gibi 'ben buradayım' diyerek giriş yapıyorsun ve emeklerinin karşılığını almanın eşiğindesin. Şimdi ne istediğini, ne istemediğini açıkça ifade edebiliyorsun ve bu durum, iş ortamında sana büyük bir saygı kazandırıyor. Yeni bir sorumluluk ya da teklif, seni kariyer basamaklarında bir üst seviyeye taşıyabilir seni! Kendin olmak, kararlı durmak ve yeteneklerini ortaya koymak için hâlâ neyi bekliyorsun?

Peki ya aşk? Aşk hayatında da beklentilerin netleşiyor. Belirsiz durumlar, seni yormaya başladı, değil mi? İşte bu yüzden bugün kalbin daha seçici... Sağlam olmayan bağlar, sanki bir aşk filtresinden geçer gibi elenirken, gerçekten değerli olanlar ise güçlenecek. Aşk, sanki bir şiir gibi, sakin ama ciddi bir yerden seni saracak. Kalbin ait olduğu yeri bulacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…