Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında önemli bir dönemeçtesin. Bu aralar, kalbindeki belirsizlikler seni yordu, değil mi? Ancak bugün, bu belirsizliklerin yerini netlikler alacak. Şimdi kalbin çok daha seçici olacak. Sağlam olmayan bağlar, sanki bir aşk filtresinden geçer gibi elenirken, gerçekten değerli olanlar ise güçlenecek. Aşk hayatında bir tür doğal seleksiyon yaşanacak. Bu süreçte, gerçekten seni anlayan, seninle aynı frekansta olan kişilerle daha sağlam bağlar kuracaksın.

Aşk, bugün sanki bir şiir gibi, sakin ama ciddi bir yerden seni saracak... Belki de bir şiir okurken, belki de bir şarkı dinlerken, belki de bir film izlerken aklında hep o olacak! Tabii bu arada aşk, en beklenmedik anda, en beklenmedik şekilde karşına çıkacak. Ve kalbin, nihayet ait olduğu yeri bulacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…