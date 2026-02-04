Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında netlik arayışı içinde olabilirsin. Belki de belirsizliklerle dolu, muğlak ilişkilerden sıkıldın ve bu durum enerjini düşürüyor, seni yoruyor. Bu durumda, partnerinden beklentilerinin arttığını hissedebilirsin. Belki de kalbin uzun süredir karşılık bekliyor ve bugün, o beklediği karşılığı da buluyor.

Sakın unutma, aşk oyununda istemek ve arzulamak önemli kuraldır. Kendine ve kalbine güven, çünkü sen ilgiyi ve sevgiyi sonuna kadar hak ediyorsun. Şimdi partnerinin seni şımartmasına, kendini iyi hissetmeni sağlamasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…