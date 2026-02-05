onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ragıb Narin'in Tokyo Sokaklarında Çektiği Görüntüler Japonya'nın “Örnek Ülke” İmajını Sarstı!

Ragıb Narin'in Tokyo Sokaklarında Çektiği Görüntüler Japonya'nın “Örnek Ülke” İmajını Sarstı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.02.2026 - 13:46

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan içerik üreticisi Ragıb Narin, bu kez Japonya ile ilgili anlattıklarıyla gündem oldu. Narin’in Tokyo sokaklarından paylaştığı görüntüler, yıllardır “örnek ülke” olarak anlatılan Japonya algısını sorgulattı.

Gelin birlikte bakalım:

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ragıb Narin, videoda Japonya’nın genelde yalnızca parlak yüzünün gösterildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Ragıb Narin, videoda Japonya’nın genelde yalnızca parlak yüzünün gösterildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu gördükleriniz hiçbir şey, insanlar yerlerde yatıyor. Herkesin kafası güzel, herkes yerlerde yatıyor.”

Tokyo’nun mimarisi, düzeni ve gelişmişliğiyle etkileyici bir şehir olduğunu kabul eden Narin, işin sosyal tarafının pek anlatılmadığını söyledi.

İçerik üreticisi, özellikle gençler üzerinden dikkat çeken tespitlerde bulundu. Japon gençliğinin ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirten Narin, “Burada intihar oranı çok yüksek, herkes uyku problemleri yaşıyor, inanılmaz bir alkol tüketimi var” diyerek çarpıcı bir tablo çizdi.

Videonun en çok konuşulan kısmı ise Japonya’nın Türkiye’de sık sık bir “örnek” olarak gösterilmesine yönelik eleştirisi oldu. Ragıb Narin bu durumu, “Bize hep Japonya’nın güzel taraflarını gösteriyorlar. Komşunun çocuğu misali… Ama aslında öyle değil, her şeyi göstermiyorlar” sözleriyle özetledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın