Ragıb Narin'in Tokyo Sokaklarında Çektiği Görüntüler Japonya'nın “Örnek Ülke” İmajını Sarstı!

“Bu gördükleriniz hiçbir şey, insanlar yerlerde yatıyor. Herkesin kafası güzel, herkes yerlerde yatıyor.”

Tokyo’nun mimarisi, düzeni ve gelişmişliğiyle etkileyici bir şehir olduğunu kabul eden Narin, işin sosyal tarafının pek anlatılmadığını söyledi.

İçerik üreticisi, özellikle gençler üzerinden dikkat çeken tespitlerde bulundu. Japon gençliğinin ciddi sorunlarla boğuştuğunu belirten Narin, “Burada intihar oranı çok yüksek, herkes uyku problemleri yaşıyor, inanılmaz bir alkol tüketimi var” diyerek çarpıcı bir tablo çizdi.

Videonun en çok konuşulan kısmı ise Japonya’nın Türkiye’de sık sık bir “örnek” olarak gösterilmesine yönelik eleştirisi oldu. Ragıb Narin bu durumu, “Bize hep Japonya’nın güzel taraflarını gösteriyorlar. Komşunun çocuğu misali… Ama aslında öyle değil, her şeyi göstermiyorlar” sözleriyle özetledi.