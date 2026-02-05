Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Haliyle Uyardı!

Sosyal medya paylaşımlarıyla Kore’de yüz nakli yaptırdığını açıklayan Ceran, geçirdiği estetik operasyonları tek tek sıralamıştı. Türkiye’de daha önce geçirdiği ameliyatla Kore’deki süreci kıyaslayan Ceran, burada çok daha ağır bir cerrahi müdahale yaşadığını söylemişti.

Ceran’ın anlattıklarına göre; çene kemikleri yeniden yapılandırıldı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokuları toz haline getirilerek dolgu olarak kullanıldı. Bunun yanı sıra derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme, lifting ve göğüs bölgesinde yıllar önce patlayan silikonların temizlenmesi gibi birçok işlem aynı süreçte gerçekleştirildi. Operasyon iki güne yayıldı; ilk gün 4-5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat sürdü. Ceran, bu kadar ağır bir operasyona rağmen ciddi bir ağrı yaşamadığını da özellikle vurgulamıştı. Ayrıca doktorunu takipçileriyle tanıştıracağını da belirtmişti.