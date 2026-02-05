Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Haliyle Uyardı!
Bir dönem ekranların en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Didem Ceran, bu kez Kore’de geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde. Yüz nakli yaptırdığı ortaya çıkan Ceran, ameliyat sürecini adım adım anlatmaya devam ederken, operasyonun 12. gününde çektiği video ile takipçilerine net bir uyarıda bulundu. “Daha iyileşmedim” diyen Ceran, hastaneyi ve doktorunu arayıp randevu almaya çalışanlara seslendi.
Didem Ceran’ı hatırlayanlar vardır.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Ceran, son günlerde bambaşka bir konuyla konuşuluyor.
Son olarak ameliyatının 12. gününde kamera karşısına geçen Didem Ceran, son halini paylaşarak takipçilerine seslendi.
Ceran, bir süre daha Kore’de kalacağını da söylerken, ilerleyen dönemde her şey yolunda giderse özel planlar yapabileceğinin sinyalini verdi.
