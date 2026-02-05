onedio
article/share
Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Haliyle Uyardı!

Kore'de Yüz Nakli Yaptıran Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Son Haliyle Uyardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
05.02.2026 - 11:44

Bir dönem ekranların en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Didem Ceran, bu kez Kore’de geçirdiği estetik operasyonlarla gündemde. Yüz nakli yaptırdığı ortaya çıkan Ceran, ameliyat sürecini adım adım anlatmaya devam ederken, operasyonun 12. gününde çektiği video ile takipçilerine net bir uyarıda bulundu. “Daha iyileşmedim” diyen Ceran, hastaneyi ve doktorunu arayıp randevu almaya çalışanlara seslendi.

Didem Ceran’ı hatırlayanlar vardır.

Didem Ceran'ı hatırlayanlar vardır.

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla adını duyurmuş, 2011’de ise Survivor’da yarışarak geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. Yarışmalardaki tavırları kadar, sonrasında yaptığı açıklamalar ve sıra dışı paylaşımlarıyla da sık sık gündeme gelmişti. Hatırlarsanız katıldığı bir programda ilişkiler hakkında fikrini 'Eğer kişi böyle bir eylemini önceden bana söyleyebiliyorsa ya da Didem benim nefsime böyle bir istek geliyor diyorsa bu benim için aldatma değildir. Bunu gizli yapıyorsa aldatmadır. Böyle bir durumda yanlarında da olurum, hiç sorun değil' sözleriyle dile getirmiş, açıklamaları büyük ses getirmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ceran, son günlerde bambaşka bir konuyla konuşuluyor.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Ceran, son günlerde bambaşka bir konuyla konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla Kore’de yüz nakli yaptırdığını açıklayan Ceran, geçirdiği estetik operasyonları tek tek sıralamıştı. Türkiye’de daha önce geçirdiği ameliyatla Kore’deki süreci kıyaslayan Ceran, burada çok daha ağır bir cerrahi müdahale yaşadığını söylemişti.

Ceran’ın anlattıklarına göre; çene kemikleri yeniden yapılandırıldı, kemikler kesildi, çıkan kemik dokuları toz haline getirilerek dolgu olarak kullanıldı. Bunun yanı sıra derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme, lifting ve göğüs bölgesinde yıllar önce patlayan silikonların temizlenmesi gibi birçok işlem aynı süreçte gerçekleştirildi. Operasyon iki güne yayıldı; ilk gün 4-5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat sürdü. Ceran, bu kadar ağır bir operasyona rağmen ciddi bir ağrı yaşamadığını da özellikle vurgulamıştı. Ayrıca doktorunu takipçileriyle tanıştıracağını da belirtmişti.

Kaçıranlar için:

Son olarak ameliyatının 12. gününde kamera karşısına geçen Didem Ceran, son halini paylaşarak takipçilerine seslendi.

Ceran, bir süre daha Kore’de kalacağını da söylerken, ilerleyen dönemde her şey yolunda giderse özel planlar yapabileceğinin sinyalini verdi.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
ikigai

Önemli bir operasyon için annem hastaneden gün aldı ( tamamen sağlık ) onu bile kendine ekstra dert ediyor acaba olmasam olur mu diye. Uzun lafın kısası siz ... Devamını Gör

Hermione Granger

Şahsen benim motivasyonum; İnsanlar beyin ameliyatını bile atlatabiliyorlarsa bende bi meme ameliyatını atlatırım herhalde şeklinde olmuştu.. Estetik operas... Devamını Gör