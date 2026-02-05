onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doğum Gününü Kutlayan İrem Helvacıoğlu'nun Yaşı Beklenmedik Tepki Aldı

Doğum Gününü Kutlayan İrem Helvacıoğlu'nun Yaşı Beklenmedik Tepki Aldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.02.2026 - 10:08

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, bu kez doğum günü paylaşımıyla magazin gündeminin merkezine oturdu. 36 yaşına giren ünlü oyuncunun “Hoş geldin 36” notuyla yaptığı paylaşım, sosyal medyada beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Helvacıoğlu’nun yaşını kabullenemeyen kullanıcılar, paylaşıma yorum yağdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

‘Güneşin Kızları’, ‘Sen Anlat Karadeniz’ gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da uzun süredir konuşulan isimler arasında.

‘Güneşin Kızları’, ‘Sen Anlat Karadeniz’ gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da uzun süredir konuşulan isimler arasında.

Güzel oyuncu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile nikâh masasına oturmuş, 15 Ekim 2025’te ise kızını dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Doğumun ardından hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmış, Ural Kaspar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarının adını duyurmuştu.

Ancak bu mutlu tablo uzun sürmedi. Doğumdan yalnızca bir ay sonra çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Konu, Gel Konuşalım programında da masaya yatırıldı.

Konu, Gel Konuşalım programında da masaya yatırıldı.

Programda konuşan Ece Erken, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın evlerini ayırdığını, Kaspar’ın sahibi olduğu kafenin karşısında kendine ayrı bir daire tuttuğunu öne sürdü.

Aynı programda söz alan Nur Tuğba Namlı ise Ural Kaspar’ın evlilik birliği süresince “çeşitli yanlış hamleler, tercihler ve ilişkiler” kurduğunu iddia etti. İddialar bununla da sınırlı kalmadı; Kaspar’ın bir kafede başka bir kadınla samimi şekilde görüntülendiği, söz konusu kadının kimliğinin ve sosyal medya hesaplarının da bilindiği konuşuldu. Tüm bu söylentilere rağmen İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam etmeleri ve evlilik dönemine ait fotoğrafları kaldırmamış olmaları da kafaları karıştırdı.

Özel hayatıyla ilgili tartışmalar sürerken, çiçeği burnunda anne Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde 36. yaşını kutladı.

Özel hayatıyla ilgili tartışmalar sürerken, çiçeği burnunda anne Helvacıoğlu geçtiğimiz günlerde 36. yaşını kutladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Hoş geldin 36” notunu düşen oyuncu, bu paylaşımıyla bambaşka bir gündemin fitilini ateşledi. Helvacıoğlu’nun yaşını kabullenemeyen bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma “36 değilsin”, “Rakamı yanlış yazmış, 26 maksimum”, “Bu kadın en son 29 yaşındaydı” yorumları yağdırdı.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın