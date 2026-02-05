Doğum Gününü Kutlayan İrem Helvacıoğlu'nun Yaşı Beklenmedik Tepki Aldı

Güzel oyuncu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile nikâh masasına oturmuş, 15 Ekim 2025’te ise kızını dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Doğumun ardından hem anne hem de bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmış, Ural Kaspar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızlarının adını duyurmuştu.

Ancak bu mutlu tablo uzun sürmedi. Doğumdan yalnızca bir ay sonra çiftin anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.