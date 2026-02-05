onedio
Tarkan’la Kuliste Poz Veren Seda Sayan Filtrenin Dozunu Kaçırınca Dillere Fena Düştü

Gülistan Başköy
05.02.2026 - 08:50

Megastar Tarkan’ın İstanbul konserleri hız kesmeden devam ederken, önceki akşam sahnede ve kuliste yaşananlar sosyal medyanın diline düştü. Konsere giden isimler arasında Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten de vardı. Tarkan’ın sahneden Seda Sayan’a yaptığı sürpriz jest geceye damga vururken, konser sonrası kuliste çekilen fotoğraf bambaşka bir goygoyun fitilini ateşledi.

Günlerdir kapalı gişe devam eden İstanbul konser serisiyle gündemden düşmeyen Megastar Tarkan, yine ünlü isimleri ağırladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sayan, Tarkan ve eşini videoya alarak eğlenceli bir diyalog yaşadı. Seda Sayan’ın “Ay kocam kurban olurum, heyecan yaptı” sözlerine Tarkan “Ay çok güldüm” diye karşılık verirken, Çağlar Ökten ise “En sevdiğim sanatçının yanında heyecan olmasın mı?” diyerek sohbete dahil oldu. Üçlü arasındaki bu samimi anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sayan, fotoğrafta kullandığı filtrenin dozunu biraz fazla kaçırınca sosyal medyada goygoycuların diline fena düştü.

