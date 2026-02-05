Tarkan’la Kuliste Poz Veren Seda Sayan Filtrenin Dozunu Kaçırınca Dillere Fena Düştü
Megastar Tarkan’ın İstanbul konserleri hız kesmeden devam ederken, önceki akşam sahnede ve kuliste yaşananlar sosyal medyanın diline düştü. Konsere giden isimler arasında Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten de vardı. Tarkan’ın sahneden Seda Sayan’a yaptığı sürpriz jest geceye damga vururken, konser sonrası kuliste çekilen fotoğraf bambaşka bir goygoyun fitilini ateşledi.
Günlerdir kapalı gişe devam eden İstanbul konser serisiyle gündemden düşmeyen Megastar Tarkan, yine ünlü isimleri ağırladı.
Konserin ardından Seda Sayan ve Çağlar Ökten, kuliste Tarkan’ı ziyaret etti.
Ancak gecenin asıl konuşulan detayı, Seda Sayan’ın Tarkan’la yan yana paylaştığı fotoğraf oldu.
