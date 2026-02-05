Hayran Kalmanızı Sağlayacak: Caz Müziğin Altında Yatan Matematik

Caz doğaçlaması kulağa tamamen içgüdüsel gelse de arkasında ciddi bir bilgi birikimi var. Müzisyen, bulunduğu akorun hangi notalara izin verdiğini anında biliyor. Hangi sesin gerilim yaratacağını, hangisinin rahatlama sağlayacağını hesaplıyorlar. Bu aslında saniyeler içinde yapılan bir eleme süreci demek. Aslında her nota, bilinçli bir seçim. Yanlış nota diye bir şey yok ama yanlış zaman kesinlikle var. Bu yüzden caz doğaçlaması sezgi kadar matematiksel refleks de gerektiriyor.