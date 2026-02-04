onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayatını Kaybeden Defne Joy Foster'ın Annesi Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu!

Hayatını Kaybeden Defne Joy Foster'ın Annesi Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.02.2026 - 21:57

15 yıl önce 2 Şubat't kaybettiğimiz Defne Joy Foster'ın annesi yıllar sonra ilk kez sessizliğini bozdu. Hatice Foster, 'Lakabı taktığı için hedef aldırıp onlar yaptırdı. Allah hepsinin cezasını versin' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Defne Joy Foster'ı 15 yıl önce 2 Şubat'ta kaybettik. Foster, yaşasaydı 51 yaşına yeni girmiş olacaktı.

Defne Joy Foster'ı 15 yıl önce 2 Şubat'ta kaybettik. Foster, yaşasaydı 51 yaşına yeni girmiş olacaktı.

Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın evinde ölü bir şekilde bulunmuştu.

Olayın gizemi hiçbir zaman tam olarak çözülmedi, davadaki son kararda 2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan minik oğlu Can Kılıç Solmaz da geride kaldı.

Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan minik oğlu Can Kılıç Solmaz da geride kaldı.

Defne Joy Foster, terör örgütü lideri Fethullah Gülen'e 'FETÖ' lakabıyla seslenen ilk kişiydi ve bu sebepten de Melih Gökçek'ten uyarı almıştı.

Gökçek'ten Foster'a 'Terbiyeni takın, Gülen'e Feto diyemezsin. Ben sana lakap taksam hoşuna gider mi? Lütfen özür dile' çıkışı gelmişti.

2024'te ölen Gülen'in ardından bu konu yeniden gündeme oturmuş ve yine cevapsız sorularla havada kalmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının ölümünün 15. yıl dönümünde ilk kez konuştu.

Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının ölümünün 15. yıl dönümünde ilk kez konuştu.

Kızım ilk defa 'FETÖ' lakabını takan ve yapının gerçek yüzünü gösteren kişiydi.  Belki de lakabı taktığı için hedef aldırıp onlar yaptırdı. Allah hepsinin cezasını versin.  

112’yi aramak yerine sokaklarda doktor aramışlar. Ölüme terk etmişler. Eğer zamanında müdahale edilseydi, ambulans gelseydi kızım bugün yanımda olacaktı.  Altanlar zaten FETÖ’cü, bunu artık herkes biliyor. Kızımın ölümünde bu karanlık yapının parmağı var.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın