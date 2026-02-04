Hayatını Kaybeden Defne Joy Foster'ın Annesi Yıllar Sonra İlk Kez Konuştu!
15 yıl önce 2 Şubat't kaybettiğimiz Defne Joy Foster'ın annesi yıllar sonra ilk kez sessizliğini bozdu. Hatice Foster, 'Lakabı taktığı için hedef aldırıp onlar yaptırdı. Allah hepsinin cezasını versin' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Defne Joy Foster'ı 15 yıl önce 2 Şubat'ta kaybettik. Foster, yaşasaydı 51 yaşına yeni girmiş olacaktı.
Defne Joy Foster vefat ettiğinde henüz 2 yaşında olan minik oğlu Can Kılıç Solmaz da geride kaldı.
Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster, kızının ölümünün 15. yıl dönümünde ilk kez konuştu.
Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
