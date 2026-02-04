Sibel Can, Takıntılı Hayranının Evine Yolladığı Rahatsız Edici Hediyeleri Açıkladı!
Asaleti ve zarafetiyle sık sık gündem olan kıymetli şarkıcı Sibel Can'ın geçtiğimiz sene İbrahim Selim'le Bu Gece programında anlattığı 'takıntılı hayranı' yeniden gündem oldu.
Takıntılı beyefendinin Sibel Can'a aldığı hediyeler duyanları şoka soktu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sibel Can, eşi benzeri olmayan sesi güzel gözleri ve hepsi birbirinden efsane şarkılarıyla gönlümüzü yıllardır fethediyor.
geçtiğimiz saatlerde Sibel Can'ın geçen sene verdiği röportajdaki olay bir detay yeniden gündem oldu!
'Paçalı don', haber sanki yeniymişçesine X ahalisine yine ve yeniden kahkaha attırmayı başardı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
