Sibel Can, Takıntılı Hayranının Evine Yolladığı Rahatsız Edici Hediyeleri Açıkladı!

Herhalde herkes denk gelmemişti ya da hafızalarda yer etmemişti... Geçtiğimiz sene İbrahim Selim'in programına konuk olan Sibel Can tüm mütevazılığı ve sevimliliğiyle yaptığı açıklamalarla bir kez daha hayran bırakmıştı.

Takıntılı hayran meselesi ise olayı duyanların ağzını açık bırakmıştı. O kadar ki aynı olay binlerce insanın ağzını ikinci kez açık bırakmaya yetti!

Sibel Can kendisini eşi zanneden bir hayranı olduğunu ve evine tuhaf hediyeler yolladığını açıklamıştı. “Domates, reçel, lokum almış... Bana bir tane gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da elbise almış. Mektuba da çocuklarıma iyi bak yazmış.” ifadelerini kullanmıştı.