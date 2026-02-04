onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sibel Can, Takıntılı Hayranının Evine Yolladığı Rahatsız Edici Hediyeleri Açıkladı!

Sibel Can, Takıntılı Hayranının Evine Yolladığı Rahatsız Edici Hediyeleri Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.02.2026 - 18:43

Asaleti ve zarafetiyle sık sık gündem olan kıymetli şarkıcı Sibel Can'ın geçtiğimiz sene İbrahim Selim'le Bu Gece programında anlattığı 'takıntılı hayranı' yeniden gündem oldu. 

Takıntılı beyefendinin Sibel Can'a aldığı hediyeler duyanları şoka soktu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibel Can, eşi benzeri olmayan sesi güzel gözleri ve hepsi birbirinden efsane şarkılarıyla gönlümüzü yıllardır fethediyor.

Sibel Can, eşi benzeri olmayan sesi güzel gözleri ve hepsi birbirinden efsane şarkılarıyla gönlümüzü yıllardır fethediyor.

Hanımefendiliği, asaleti, zarafetiyle tüm gözleri üzerine çeken Sibel Can, hem sahne kombinleri, hem de özel hayatıyla sık sık gündeme oturuyor. 

En son Tarkan konserinde sahneye konuk olarak hepimize sürpriz yapan Sibel Can, Tarkan ve Ata Demirer'le yaptığı düetlerle hiç unutamayacağımız anlara imza atmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

geçtiğimiz saatlerde Sibel Can'ın geçen sene verdiği röportajdaki olay bir detay yeniden gündem oldu!

geçtiğimiz saatlerde Sibel Can'ın geçen sene verdiği röportajdaki olay bir detay yeniden gündem oldu!

Herhalde herkes denk gelmemişti ya da hafızalarda yer etmemişti... Geçtiğimiz sene İbrahim Selim'in programına konuk olan Sibel Can tüm mütevazılığı ve sevimliliğiyle yaptığı açıklamalarla bir kez daha hayran bırakmıştı. 

Takıntılı hayran meselesi ise olayı duyanların ağzını açık bırakmıştı. O kadar ki aynı olay binlerce insanın ağzını ikinci kez açık bırakmaya yetti!

Sibel Can kendisini eşi zanneden bir hayranı olduğunu ve evine tuhaf hediyeler yolladığını açıklamıştı. “Domates, reçel, lokum almış... Bana bir tane gecelik, bir tane paçalı don, Melisa’ya da elbise almış. Mektuba da çocuklarıma iyi bak yazmış.” ifadelerini kullanmıştı.

'Paçalı don', haber sanki yeniymişçesine X ahalisine yine ve yeniden kahkaha attırmayı başardı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

'Paçalı don', haber sanki yeniymişçesine X ahalisine yine ve yeniden kahkaha attırmayı başardı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın