Tarkan'ın Sahnesine Bu Kez Sibel Can ve Ata Demirer Konuk Oldu

28.01.2026 - 00:17

Tarkan uzun yıllardır uzakta olduğu sahnelere İstanbul'da muhteşem bir dönüş yaptı. Volkswagen Arena'da düzenlenen konser maratonunun 27 Ocak ayağında seyircisiyle yeniden buluştu. Ancak megastarın sahnede iki önemli konuğu vardı. Geçtiğimiz hafta yakın dostu Cem Yılmaz'la Kuzu Kuzu düeti yapan ünlü popçu bu kez Ata Demirer ve Sibel Can'la aynı sahneyi paylaştı. Bir de düet geldi.

Geçtiğimiz hafta yine aynı salonda gerçekleşen konserde seyirciler bir sürprizle karşılaşmıştı.

Geçtiğimiz hafta yine aynı salonda gerçekleşen konserde seyirciler bir sürprizle karşılaşmıştı.

Tarkan'ın uzun yıllardır yakın arkadaşlarından olduğu bilinen komedyen Cem Yılmaz sahneye konuk olmuş ve Kuzu Kuzu şarkısını beraber seslendirmişlerdi. İkonik Kuzu Kuzu dansını yapmaya çalışırken seyircilere unutulmaz anlar yaşatan ünlü komedyen, başına Tarkan bandanası takarak konsere damga vurmuştu.

Megastar'dan bir sürpriz daha geldi.

