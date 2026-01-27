Tarkan'ın Sahnesine Bu Kez Sibel Can ve Ata Demirer Konuk Oldu

Tarkan uzun yıllardır uzakta olduğu sahnelere İstanbul'da muhteşem bir dönüş yaptı. Volkswagen Arena'da düzenlenen konser maratonunun 27 Ocak ayağında seyircisiyle yeniden buluştu. Ancak megastarın sahnede iki önemli konuğu vardı. Geçtiğimiz hafta yakın dostu Cem Yılmaz'la Kuzu Kuzu düeti yapan ünlü popçu bu kez Ata Demirer ve Sibel Can'la aynı sahneyi paylaştı. Bir de düet geldi.