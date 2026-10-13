Eksi 30 Derecede Yaşayan Finlandiyalıların Evde Yaktığı O Şey

Finlandiya'nın güneyinde kış sıcaklıkları çoğunlukla sıfır ile eksi 10 derece arasında seyrediyor. Kuzeydeki Laponya'da ise termometre sık sık eksi 30'un altını görüyor. Bu kadar sert bir iklimde evlerin iyi yalıtılmış olması ve merkezi ısıtmanın verimli çalışması şart.

Yine de Finlandiyalıların mum alışkanlığı yalnızca ısınmayla ilgili değil. Kış boyunca gün ışığı azaldıkça akşamları mum yakmak, evde sakin ve sıcak bir atmosfer yaratmanın yaygın bir yolu sayılıyor. Yani mumun asıl işlevi evi ısıtmaktan çok, karanlık günleri daha katlanılır kılmak. İspanyol basınında 'Finlandiya yöntemi' adıyla dolaşıma giren fikir ise bu alışkanlığın ısıya da katkı yaptığı düşüncesine dayanıyor.