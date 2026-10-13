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Eksi 30 Derecede Yaşayan Finlandiyalıların Evde Yaktığı O Şey

Eksi 30 Derecede Yaşayan Finlandiyalıların Evde Yaktığı O Şey

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 17:19
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Finlandiya'da kışlar uzun, günler kısa ve soğuk geçiyor. Bu iklimde yaşayanların evlerini sıcak tutmak için başvurduğu alışkanlıklardan biri olarak mum yakmak yeniden gündeme geldi. Ancak yetkililere göre mumlar bir ısıtma sisteminin yerini tutmuyor, olsa olsa küçük bir destek sağlıyor. Üstelik açık alevin ciddi güvenlik riskleri de var.

Kaynak: Postal

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Finlandiyalılar kışın ışık eksikliğini mumlarla gideriyor

Finlandiyalılar kışın ışık eksikliğini mumlarla gideriyor

Finlandiya'nın güneyinde kış sıcaklıkları çoğunlukla sıfır ile eksi 10 derece arasında seyrediyor. Kuzeydeki Laponya'da ise termometre sık sık eksi 30'un altını görüyor. Bu kadar sert bir iklimde evlerin iyi yalıtılmış olması ve merkezi ısıtmanın verimli çalışması şart.

Yine de Finlandiyalıların mum alışkanlığı yalnızca ısınmayla ilgili değil. Kış boyunca gün ışığı azaldıkça akşamları mum yakmak, evde sakin ve sıcak bir atmosfer yaratmanın yaygın bir yolu sayılıyor. Yani mumun asıl işlevi evi ısıtmaktan çok, karanlık günleri daha katlanılır kılmak. İspanyol basınında 'Finlandiya yöntemi' adıyla dolaşıma giren fikir ise bu alışkanlığın ısıya da katkı yaptığı düşüncesine dayanıyor.

Bir mumun ısı gücü 30 ile 80 watt arasında değişiyor

Bir mumun ısı gücü 30 ile 80 watt arasında değişiyor

Peki mum gerçekten ısıtıyor mu? Aktarılan hesaplara göre bir mumun yaydığı ısı, türüne göre 30 ile 80 watt arasında değişiyor. Çay mumu gibi küçük mumların gücü ise bu aralığın altında kalıyor. İyi yalıtılmış küçük bir odada birkaç mum, düşük güçlü küçük bir elektrikli ısıtıcıya benzer bir etki yaratabiliyor.

Ama bir odayı gerçekten ısıtmak için çok sayıda mumun saatlerce yanması gerekiyor. Bu da hem is ve kurum hem de yangın riski demek. Haberlerde altı çizilen nokta net: Mumlar radyatörün ya da sobanın yerini tutacak bir ısıtma aracı değil, olsa olsa yalıtımı iyi bir odada hafif bir destek.

Mum yakarken gözetimsiz bırakmamak ve yanıcı eşyalardan uzak tutmak şart

Mum yakarken gözetimsiz bırakmamak ve yanıcı eşyalardan uzak tutmak şart

Finlandiya'daki acil servisler ve ilgili kurumlar mum kullanımı konusunda uyarıyor. Yanan bir mum iki dakikalığına bile yalnız bırakılmamalı. Mumlar hava akımı olan yerlere, radyatörlerin ya da başka ısı kaynaklarının üzerine konmamalı.

Mumlar metal ya da cam gibi yanmayan, sabit tutucuların içinde yakılmalı; perde, kağıt, mobilya ve raflardan uzak durmalı. Odayı ısıtmak için mum yakıp uyumak ya da boş odada mum bırakmak ise kesinlikle önerilmiyor. Çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği bir yer seçmek de gerekiyor. Kokulu mumların bazıları yanarken sağlığa zararlı kimyasallar salabildiği için odayı düzenli havalandırmakta fayda var.

Isı kaybını gerçekten azaltmak isteyenler için pencere ve kapı contalarını yenilemek, kalın perde kullanmak, yalnızca kullanılan odaları ısıtmak ve battaniye, halı gibi sıcak tutan çözümlere yönelmek çok daha etkili.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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