Eksi 30 Derecede Yaşayan Finlandiyalıların Evde Yaktığı O Şey
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Finlandiya'da kışlar uzun, günler kısa ve soğuk geçiyor. Bu iklimde yaşayanların evlerini sıcak tutmak için başvurduğu alışkanlıklardan biri olarak mum yakmak yeniden gündeme geldi. Ancak yetkililere göre mumlar bir ısıtma sisteminin yerini tutmuyor, olsa olsa küçük bir destek sağlıyor. Üstelik açık alevin ciddi güvenlik riskleri de var.
Kaynak: Postal
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Finlandiyalılar kışın ışık eksikliğini mumlarla gideriyor
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Bir mumun ısı gücü 30 ile 80 watt arasında değişiyor
Mum yakarken gözetimsiz bırakmamak ve yanıcı eşyalardan uzak tutmak şart
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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