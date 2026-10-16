Yanlış E-posta On Yıllık Dostluk Başlattı

Wilkins'in görümcesi, iki doğum gününü birlikte kutlamayı önermek için anne babasına, kardeşlerine ve eşi Benny'ye e-posta attı. Ancak eşinin adresi yerine yalnızca bir harfi farklı olan başka bir adresi seçti.

Gelen yanıtlardan biri Almanya'dan geldi. Benjamin, listeye yanlış Benny'nin eklendiğini yazıp selam gönderdi. Wilkins kutlamaya ev sahipliği yapmak isteyip istemediğini sorunca da herkesi Köln'deki evine davet etti.