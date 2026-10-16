Yanlış E-posta On Yıllık Dostluk Başlattı
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Avustralya'nın Tasmanya eyaletinde yaşayan gazeteci Emma Wilkins'in ailesi, 10 yılı aşkın süre önce bir doğum günü davetini yanlışlıkla Almanya'nın Köln kentinde yaşayan bir yabancıya gönderdi. Ailenin hiç yüz yüze görmediği Benjamin, o günden beri aile kutlamalarına davet ediliyor.
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Tek harfi farklı adres daveti Köln'e gönderdi
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Her yanlış davete aynı sevinçle cevap verdi
Hiç tanışmadılar ama hikayenin yazılmasına sevindi
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