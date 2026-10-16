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Yaşam
Yanlış E-posta On Yıllık Dostluk Başlattı

Yanlış E-posta On Yıllık Dostluk Başlattı

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 21:55
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Avustralya'nın Tasmanya eyaletinde yaşayan gazeteci Emma Wilkins'in ailesi, 10 yılı aşkın süre önce bir doğum günü davetini yanlışlıkla Almanya'nın Köln kentinde yaşayan bir yabancıya gönderdi. Ailenin hiç yüz yüze görmediği Benjamin, o günden beri aile kutlamalarına davet ediliyor.

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Tek harfi farklı adres daveti Köln'e gönderdi

Tek harfi farklı adres daveti Köln'e gönderdi

Wilkins'in görümcesi, iki doğum gününü birlikte kutlamayı önermek için anne babasına, kardeşlerine ve eşi Benny'ye e-posta attı. Ancak eşinin adresi yerine yalnızca bir harfi farklı olan başka bir adresi seçti.

Gelen yanıtlardan biri Almanya'dan geldi. Benjamin, listeye yanlış Benny'nin eklendiğini yazıp selam gönderdi. Wilkins kutlamaya ev sahipliği yapmak isteyip istemediğini sorunca da herkesi Köln'deki evine davet etti.

Her yanlış davete aynı sevinçle cevap verdi

Her yanlış davete aynı sevinçle cevap verdi

İki ay sonra başka bir aile üyesi aynı hatayı yaptı ve Benjamin yine Köln'deki küçük evini önerdi. 2018'de Wilkins, en küçük oğlunun doğum günü için herkesi botanik bahçesine çağırırken daveti yine yanlışlıkla ona gönderdi.

Benjamin, kendisini limandan almalarını ve yanlarında havlu getirmelerini istedi, şimdiden biraz kullanılmış bir balon aldığını da ekledi. Aile ona zamanla Yanlış Benny lakabını taktı. Yıllar sonra adres bir kez daha karıştığında Benjamin, uzun aradan sonra muhteşem bir dönüş yaptıklarını yazdı.

Hiç tanışmadılar ama hikayenin yazılmasına sevindi

Hiç tanışmadılar ama hikayenin yazılmasına sevindi

Benjamin bugüne kadar hiçbir kutlamaya gelmedi, aile de onu henüz ziyaret etmedi. Wilkins, Berlin'deki kız kardeşini ziyaret ettiğinde Köln'e yalnızca dört saatlik tren yolculuğu uzaklıkta olduğunu sonradan fark ettiğini yazdı.

Wilkins, Nisan 2026'da yayımlanan yazısından önce hikayeyi anlatmak istediğini söyleyince Benjamin çok mutlu olduğunu ve sürekli davet edilmekten memnun olduğunu yazdı. Köln'de zor bir dönemden geçtiğini anlatan Benjamin, Tasmanya'da uzun bir mola vermeyi düşündüğünü ve kendini koliyle göndermek için güvenilir bir adrese ihtiyaç duyduğunu esprili bir dille ekledi.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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