Tanju Özcan'ın İtfaiye Müdürü ile İlgili Ortaya Attığı Tahmin Cemal Enginyurt'u Çileden Çıkardı

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. Fakat Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı hala sorumluluğu birbirlerine atmaya devam ediyor. Hem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayınlara katılarak sorumluluğun neden kendilerinde olmadığını anlatıyor.