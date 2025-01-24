Tanju Özcan'ın İtfaiye Müdürü ile İlgili Ortaya Attığı Tahmin Cemal Enginyurt'u Çileden Çıkardı

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. Fakat Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı hala sorumluluğu birbirlerine atmaya devam ediyor. Hem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayınlara katılarak sorumluluğun neden kendilerinde olmadığını anlatıyor.
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Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Tanju Özcan, durumla ilgili bir tahminini dile getirdi ve "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” dedi.
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Tahmin üzerine çok öfkelenen Cemal Enginyurt “Adam korkar diyorsun da, 78 kişi öldü adamın korkusu yüzünden." diyerek tepkisini dile getirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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