Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tanju Özcan'ın İtfaiye Müdürü ile İlgili Ortaya Attığı Tahmin Cemal Enginyurt'u Çileden Çıkardı

Tanju Özcan'ın İtfaiye Müdürü ile İlgili Ortaya Attığı Tahmin Cemal Enginyurt'u Çileden Çıkardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 23:23

İçerik Devam Ediyor

Bolu'da meydana gelen yangın faciasında 78 canımızı kaybettik. Yangının ardından yapılan incelemelerde pek çok ihmalin olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili çok sayıda gözaltı ve tutuklama kararı çıktı. Fakat Bolu Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı hala sorumluluğu birbirlerine atmaya devam ediyor. Hem Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hem Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, canlı yayınlara katılarak sorumluluğun neden kendilerinde olmadığını anlatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Tanju Özcan, durumla ilgili bir tahminini dile getirdi ve "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” dedi.

Sözcü TV'nin canlı yayınına katılan Tanju Özcan, durumla ilgili bir tahminini dile getirdi ve "İtfaiye müdürü, ‘eksikleri savcıya bildirirsem bu işletme yarın bana dava açabilir’ diyerek korkmuş olabilir.” dedi.

Tahmin üzerine çok öfkelenen Cemal Enginyurt “Adam korkar diyorsun da, 78 kişi öldü adamın korkusu yüzünden." diyerek tepkisini dile getirdi.

Tahmin üzerine çok öfkelenen Cemal Enginyurt “Adam korkar diyorsun da, 78 kişi öldü adamın korkusu yüzünden." diyerek tepkisini dile getirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın