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6 Şubat Depreminde Hatay'da Olan Volkan Demirel O Gece Yaşadıklarını Anlatmıştı: “En Çok Ağladığım Geceydi”

6 Şubat Depreminde Hatay'da Olan Volkan Demirel O Gece Yaşadıklarını Anlatmıştı: “En Çok Ağladığım Geceydi”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.02.2025 - 10:01

6 Şubat 2023’te yaşanan deprem faciası sırasında Hatayspor teknik direktörü olan Volkan Demirel, o gece yaşananları İngiliz basınından Daily Mail’e anlatmıştı. Volkan Demirel o geceyi “hayatımda en çok ağladığım geceydi” sözleriyle anlatmıştı. 

İşte 6 Şubat depreminden sonra Volkan Demirel’in Daily Mail’e verdiği röportajın detayları: 

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6 Şubat depremi döneminde Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşadıklarını İngiliz basınına anlatmıştı.

6 Şubat depremi döneminde Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşadıklarını İngiliz basınına anlatmıştı.

5 Şubat günü oynanan ve Christian Atsu'nun golüyle kazandıkları Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Demirel, "Stadyumun içinde belki de yüzyıllardır hissedilmemiş bir sevgi vardı. Eğer öleceğim ve bundan mutluluk duyacağım bir gün olsaydı, o günden iyisini düşünemezdim" dedi.

5 Şubat günü oynanan ve Christian Atsu'nun golüyle kazandıkları Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Demirel, "Stadyumun içinde belki de yüzyıllardır hissedilmemiş bir sevgi vardı. Eğer öleceğim ve bundan mutluluk duyacağım bir gün olsaydı, o günden iyisini düşünemezdim" dedi.

Röportajda Volkan Demirel'in eşi ve iki kızının da Hatay'da olduğu bilgisine yer verilip normalde onların uçakla İstanbul'a dönecekleri ancak yoğun kar yağışı sebebiyle bunun mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Röportajda Volkan Demirel'in eşi ve iki kızının da Hatay'da olduğu bilgisine yer verilip normalde onların uçakla İstanbul'a dönecekleri ancak yoğun kar yağışı sebebiyle bunun mümkün olmadığı ifade ediliyor.

Volkan Demireldeprem anını ise şöyle anlattı: 'İlk önce binanın iki yana sallandığını hissettim. Daha sonra alttan güçlü şekilde vurmaya başladı. İlk tepkim küçük kızımın üzerine atlamak oldu. Bir şey devrilip düşerse onun yerine benim üzerime düşmesi için bunu yaptım. Eşim de büyük kızımın üzerine atladı.'

İlk büyük depremin yaklaşık 100 saniye sürdüğünü söyleyen Volkan Demirel, ailesiyle birlikte otelden çıktıktan hemen sonra büyük bir artçı sarsıntı yaşadıklarını, daha sonra da Hatayspor tesislerine doğru yola çıktıklarını anlattı: 'Normalde sadece 3 dakika uzaklıkta bir yolumuz vardı ama o gece öyle olmadı. İnsanlar sokaklara akın ediyordu. Binalar domino taşı gibi devriliyor ve can kayıpları artıyordu. Normal hayatımda çok sakin bir insanım ama o gece hayatımda en çok ağladığım geceydi.'

Depremden sonraki birkaç saati anlatan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Depremden sonraki birkaç saati anlatan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

'Tesislere şehrin içinden geçip gitmeye çalıştık ama çok kalabalıktı. Otoyolu ve ana yolları kullanmaya çalıştık ancak hepsi kapanmıştı. O günlerde, takımı ve antrenörleri İstanbul’a getirmek istedim. Takım otobüsünü almalıydık. Ancak hiçbir yerde benzin bulamadık. Antrenörlerimden birinin eşi ve bir yaşındaki bebeği bir gece boyunca hastanede kalmıştı. Bebeği almaya gittik, ama tabii ki ilaca, süte ve benzeri şeylere ihtiyacımız vardı.”

Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında frikikten gol atan ancak gece yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını yitiren Christian Atsu ile ilgili de konuşan Demirel şunları söyledi:

Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında frikikten gol atan ancak gece yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını yitiren Christian Atsu ile ilgili de konuşan Demirel şunları söyledi:

“Maçın son saniyelerinde frikik kazandık. Normalde oyuncularıma oradan orta açmalarını söylerim. Atsu inisiyatif alıp şut atmaya karar verdi. Golü attıktan sonra koştum ve onu havaya kaldırdım. Onun için çok mutluydum. Ne yazık ki onu son kez havaya kaldırdığımı, onunla son kez bir golü kutladığımı ve onunla son kez yan yana olduğumu bilmiyordum. Atsu o maçtan önce takımdan ayrılmayı düşünüyordu. Birkaç kez hayal kırıklığına uğramıştı. O gol, onun için bir şanstı. Yılbaşı günü tesise hediyelerle gelmiş ve 'Tesislerde çalışanlara yardım etmek, onlara bu hediyeleri vermek istiyorum' demişti. İşte böyle iyi bir insandı.”

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Depremde yaşadığı psikolojik tecrübe ile ilgili de konuşan Demirel, "Her gece yatağa gittiğinizde, her gün başınızı yastığa koyduğunuzda, sonunuz olabilir. Umudunuz varsa devam etmek mümkündür, ancak umudunuz yoksa ve haberleri duyarsanız, yolun sonuna geldiğinizi hissedersiniz" ifadelerini kullandı.

Depremde yaşadığı psikolojik tecrübe ile ilgili de konuşan Demirel, "Her gece yatağa gittiğinizde, her gün başınızı yastığa koyduğunuzda, sonunuz olabilir. Umudunuz varsa devam etmek mümkündür, ancak umudunuz yoksa ve haberleri duyarsanız, yolun sonuna geldiğinizi hissedersiniz" ifadelerini kullandı.
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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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