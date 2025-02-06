6 Şubat Depreminde Hatay'da Olan Volkan Demirel O Gece Yaşadıklarını Anlatmıştı: “En Çok Ağladığım Geceydi”
6 Şubat Depreminde Hatay'da Olan Volkan Demirel O Gece Yaşadıklarını Anlatmıştı: “En Çok Ağladığım Geceydi”
6 Şubat 2023’te yaşanan deprem faciası sırasında Hatayspor teknik direktörü olan Volkan Demirel, o gece yaşananları İngiliz basınından Daily Mail’e anlatmıştı. Volkan Demirel o geceyi “hayatımda en çok ağladığım geceydi” sözleriyle anlatmıştı.
İşte 6 Şubat depreminden sonra Volkan Demirel’in Daily Mail’e verdiği röportajın detayları:
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6 Şubat depremi döneminde Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel, 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerde yaşadıklarını İngiliz basınına anlatmıştı.
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5 Şubat günü oynanan ve Christian Atsu'nun golüyle kazandıkları Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Demirel, "Stadyumun içinde belki de yüzyıllardır hissedilmemiş bir sevgi vardı. Eğer öleceğim ve bundan mutluluk duyacağım bir gün olsaydı, o günden iyisini düşünemezdim" dedi.
Röportajda Volkan Demirel'in eşi ve iki kızının da Hatay'da olduğu bilgisine yer verilip normalde onların uçakla İstanbul'a dönecekleri ancak yoğun kar yağışı sebebiyle bunun mümkün olmadığı ifade ediliyor.
Depremden sonraki birkaç saati anlatan Demirel, şu ifadeleri kullandı:
Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında frikikten gol atan ancak gece yaşanan depremde enkaz altında kalarak hayatını yitiren Christian Atsu ile ilgili de konuşan Demirel şunları söyledi:
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Depremde yaşadığı psikolojik tecrübe ile ilgili de konuşan Demirel, "Her gece yatağa gittiğinizde, her gün başınızı yastığa koyduğunuzda, sonunuz olabilir. Umudunuz varsa devam etmek mümkündür, ancak umudunuz yoksa ve haberleri duyarsanız, yolun sonuna geldiğinizi hissedersiniz" ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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