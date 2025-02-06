6 Şubat Depreminde Hatay'da Olan Volkan Demirel O Gece Yaşadıklarını Anlatmıştı: “En Çok Ağladığım Geceydi”

Volkan Demirel, deprem anını ise şöyle anlattı: 'İlk önce binanın iki yana sallandığını hissettim. Daha sonra alttan güçlü şekilde vurmaya başladı. İlk tepkim küçük kızımın üzerine atlamak oldu. Bir şey devrilip düşerse onun yerine benim üzerime düşmesi için bunu yaptım. Eşim de büyük kızımın üzerine atladı.'

İlk büyük depremin yaklaşık 100 saniye sürdüğünü söyleyen Volkan Demirel, ailesiyle birlikte otelden çıktıktan hemen sonra büyük bir artçı sarsıntı yaşadıklarını, daha sonra da Hatayspor tesislerine doğru yola çıktıklarını anlattı: 'Normalde sadece 3 dakika uzaklıkta bir yolumuz vardı ama o gece öyle olmadı. İnsanlar sokaklara akın ediyordu. Binalar domino taşı gibi devriliyor ve can kayıpları artıyordu. Normal hayatımda çok sakin bir insanım ama o gece hayatımda en çok ağladığım geceydi.'