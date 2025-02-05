Hayır 20'li Yaşlar Değil: En Başarılı Girişimcilerin Kaç Yaş Aralığında Olduğu Belli Oldu!
Hayır 20'li Yaşlar Değil: En Başarılı Girişimcilerin Kaç Yaş Aralığında Olduğu Belli Oldu!
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in “Genç insanlar daha akıllıdır.” sözünü bilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalar, girişimcilik dünyasında bu görüşü tamamen tersine çeviriyor. En başarılı girişimciler aslında sandığınızdan çok daha farklı bir yaş grubunda! Gelin araştırma sonuçlarına beraber bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MIT ve NBER gibi prestijli kurumların ortaklaşa yürüttüğü geniş çaplı bir araştırmaya göre, en başarılı girişimciler genellikle gençlerden değil, orta yaş grubundaki bireylerden çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’de 2007-2014 yılları arasında kurulan ve en hızlı büyüyen yeni girişimler incelendiğinde, kurucuların ortalama yaşı 45 olarak belirlendi.
Peki, neden orta yaşlı girişimciler daha başarılı? Araştırmaya göre, girişimcinin deneyimi ve sektörel bilgisi başarıda büyük rol oynuyor. Özellikle daha önce aynı sektörde çalışmış olan kurucuların başarı oranı, diğerlerine kıyasla çok daha yüksek.
50 yaşındaki bir girişimcinin, 30 yaşındaki bir girişimciye göre büyük bir başarı elde etme olasılığı 1.8 kat daha fazla! Üstelik sadece teknoloji sektöründe değil, tüm girişimcilik alanlarında geçerli.
Yani ister Silikon Vadisi’nde bir teknoloji şirketi kurun, ister yerel bir işletme açın, yaşınız ilerledikçe başarı şansınız da artıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yani genç girişimcilerin başarısız olduğu anlamına mı geliyor? Elbette hayır; Steve Jobs, Bill Gates ve Mark Zuckerberg gibi genç yaşta başarıya ulaşan isimler istisnalar olarak öne çıkıyor.
Ancak araştırmalar, bu tür örneklerin nadir olduğunu gösteriyor. Genç girişimciler genellikle daha düşük başarı oranlarına sahipken, orta yaş grubundakiler çok daha istikrarlı bir şekilde başarıya ulaşıyor.
Eğer 20’li yaşlarınızda hayalinizdeki girişimi kuramadıysanız üzülmeyin. Belki de en büyük başarınız sizi 40’larınızda bekliyor olabilir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın