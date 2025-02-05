Hayır 20'li Yaşlar Değil: En Başarılı Girişimcilerin Kaç Yaş Aralığında Olduğu Belli Oldu!

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in “Genç insanlar daha akıllıdır.” sözünü bilirsiniz. Ancak yapılan araştırmalar, girişimcilik dünyasında bu görüşü tamamen tersine çeviriyor. En başarılı girişimciler aslında sandığınızdan çok daha farklı bir yaş grubunda! Gelin araştırma sonuçlarına beraber bakalım...

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