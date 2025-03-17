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Yaren Leylek'in Yaşattığı Romantizmin Ardından Kuşların Nasıl Katlediğini Gösteren Gerçekler

Yaren Leylek'in Yaşattığı Romantizmin Ardından Kuşların Nasıl Katlediğini Gösteren Gerçekler

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
17.03.2025 - 12:11

Yaren Leylek'in Adem Amca ile kavuşması tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı. Herkes bu duygusal ana kitlenirken gözden kaçan bazı gerçekleri ünlü kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu anlattı. Uzman isim, Türkiye'nin birçok alanında kuşların vurulmasının 'geleneksel' bir eylem olduğunu, alınan önlemlerin görmezden gelindiğini çarpıcı sözlerle anlattı.

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Ülke olarak mutlu sahneler görmeye o kadar aç kalmışız ki, Yaren Leylek'in Adem Amca ile buluşması kalbimizi eritti.

Ülke olarak mutlu sahneler görmeye o kadar aç kalmışız ki, Yaren Leylek'in Adem Amca ile buluşması kalbimizi eritti.

Ha geldi ha gelecek derken Yaren geçtiğimiz gün Adem Amca ile 14. kez buluştu. Buluşma sahnesini gören herkes göz yaşlarına engel olamadı.

Bu romantik anlar herkesi duygulandırırken, bazı gerçekleri de unuttuğumuzu kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu hatırlattı.

Bu romantik anlar herkesi duygulandırırken, bazı gerçekleri de unuttuğumuzu kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu hatırlattı.

Yoğurtçuoğlu, Yaren ile gelen sevgi selinin aslında bazı acı gerçeklerin üstünü örttüğünü kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü kuş gözlemcisinin o paylaşımı şöyle:

"Video Milleyha Kuş Cenneti’nden. Leylek vurulmuş ve sahile düşmüş. Videoya alan çocuklar öğretmenlerine kanatlarında kan lekeleri gördüğünü söylemişler."

"Alanı 3 sene önce valimiz ve milletvekillerimiz ile ava kapattırmıştık yani kuş Milleyha’da vurulmamış. Bu durumlar genelde şöyle oluyor."

"Alanı 3 sene önce valimiz ve milletvekillerimiz ile ava kapattırmıştık yani kuş Milleyha’da vurulmamış. Bu durumlar genelde şöyle oluyor."

'Kontrolsüzlük had safhada olduğundan (Göçmen kuşlara ateş etmek gelenekselmiş. Çok fazla noktada aynı anda oluyor ve görevli sayısı az kalıyor, en önemlisi ise eğitim çalışmaları yok bölgede) yaşlı, genç evdeki tüfeği alıyor ve tepesinden geçen göçmen kuşlara ayırt etmeksizin ateş ediyor. Kartallar, atmacalar, turnalar, şahinler fark etmiyor… Bazıları direkt ölüyor bazıları ise saçma menzilinin dışında kaldığından birkaç pelet yiyip yoluna devam ediyor. Hayati organlarına ya da kanatlarına denk gelmemişse bir süre sonra kan kaybından ve acıdan yorgun düşüp vurulduğu yerden kilometrelerce öteye düşüyor. Bazıları saatlerce can çekişerek ölümü bekliyor, bazıları ise yaralarının el verdiği ölçüde enerji toplayıp yollarına devam etmeye çalışıyor.'

"O kadar çok korkunç sahnenin görüntüsü elimde mevcut ki, paylaşsam toplumun yüreği kaldırmaz."

"O kadar çok korkunç sahnenin görüntüsü elimde mevcut ki, paylaşsam toplumun yüreği kaldırmaz."

'Geçen sene DKMP personel sayısını artırıp dronlarla kontroller yaptı ve bu bir ölçüde etkili oldu ancak bunun düzenli yapılması ve bölgedeki okullarda eğitim çalışması verilmesi gerekiyor. Yaren ya da Nazlı meşhur olmuş olabilir ama kaçımız onların göç yolundaki Milleyha gibi alanların korunması için elimizi taşın altına koyuyoruz? Göç yollarındaki dinlenme istasyonları olmazsa, bu hayvanların bir yerden bir yere ulaşması giderek zorlaşacak… Bu videodaki leylek de muhtemelen yaraları hafif olduğu için peşinden fazla zorlanınca uçup gözden kaybolmuş… Bu sadece bir örnek… İkinci foto imarlı sulak alan tampon sahasına düşmüş bir leylek. Üçüncü foto sulak alan sınırındaki tarlaya düşmüş bir leylek. Dördüncü video ise leylekleri öldüren birilerini Milleyha’da uzun uğraşlar sonucu uzaklaştırmıştık kolluk kuvvetleriyle. Birçok öldürülmüş leylekle karşılaştık. (Geçen sene alan ava kapalı olduğu için kör noktalardan akşam olurken girip ateş ediyorlardı, ramazanda iftar saatinde denk getiriyorlardı böylece polisin gelme süresinde kaçıyorlardı.)'

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"Vurulan çoğu kuşun ölüp ölmediği kontrol edilmiyor. Her sene yüzlerce, binlerce yırtıcı kuşa, leyleğe ve uçan öteki göçmen kuşlara ateş ediliyor. "

"Vurulan çoğu kuşun ölüp ölmediği kontrol edilmiyor. Her sene yüzlerce, binlerce yırtıcı kuşa, leyleğe ve uçan öteki göçmen kuşlara ateş ediliyor. "

'Çoğu yaralı bir şekilde uzaklara düşüp acı içinde, başlarına niye böyle bir şey geldiğini de anlamadan ölümü bekliyorlar. Bazıları bulunuyor tesadüfen, çok azı tedavi görüp doğaya geri dönebiliyor ama çoğu bunu yaşıyor…'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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