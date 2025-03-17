Yaren Leylek'in Yaşattığı Romantizmin Ardından Kuşların Nasıl Katlediğini Gösteren Gerçekler

'Geçen sene DKMP personel sayısını artırıp dronlarla kontroller yaptı ve bu bir ölçüde etkili oldu ancak bunun düzenli yapılması ve bölgedeki okullarda eğitim çalışması verilmesi gerekiyor. Yaren ya da Nazlı meşhur olmuş olabilir ama kaçımız onların göç yolundaki Milleyha gibi alanların korunması için elimizi taşın altına koyuyoruz? Göç yollarındaki dinlenme istasyonları olmazsa, bu hayvanların bir yerden bir yere ulaşması giderek zorlaşacak… Bu videodaki leylek de muhtemelen yaraları hafif olduğu için peşinden fazla zorlanınca uçup gözden kaybolmuş… Bu sadece bir örnek… İkinci foto imarlı sulak alan tampon sahasına düşmüş bir leylek. Üçüncü foto sulak alan sınırındaki tarlaya düşmüş bir leylek. Dördüncü video ise leylekleri öldüren birilerini Milleyha’da uzun uğraşlar sonucu uzaklaştırmıştık kolluk kuvvetleriyle. Birçok öldürülmüş leylekle karşılaştık. (Geçen sene alan ava kapalı olduğu için kör noktalardan akşam olurken girip ateş ediyorlardı, ramazanda iftar saatinde denk getiriyorlardı böylece polisin gelme süresinde kaçıyorlardı.)'