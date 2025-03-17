Yaren Leylek'in Yaşattığı Romantizmin Ardından Kuşların Nasıl Katlediğini Gösteren Gerçekler
Yaren Leylek'in Yaşattığı Romantizmin Ardından Kuşların Nasıl Katlediğini Gösteren Gerçekler
Yaren Leylek'in Adem Amca ile kavuşması tüm Türkiye'nin kalbini ısıttı. Herkes bu duygusal ana kitlenirken gözden kaçan bazı gerçekleri ünlü kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu anlattı. Uzman isim, Türkiye'nin birçok alanında kuşların vurulmasının 'geleneksel' bir eylem olduğunu, alınan önlemlerin görmezden gelindiğini çarpıcı sözlerle anlattı.
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Ülke olarak mutlu sahneler görmeye o kadar aç kalmışız ki, Yaren Leylek'in Adem Amca ile buluşması kalbimizi eritti.
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Bu romantik anlar herkesi duygulandırırken, bazı gerçekleri de unuttuğumuzu kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu hatırlattı.
"Video Milleyha Kuş Cenneti’nden. Leylek vurulmuş ve sahile düşmüş. Videoya alan çocuklar öğretmenlerine kanatlarında kan lekeleri gördüğünü söylemişler."
"Alanı 3 sene önce valimiz ve milletvekillerimiz ile ava kapattırmıştık yani kuş Milleyha’da vurulmamış. Bu durumlar genelde şöyle oluyor."
"O kadar çok korkunç sahnenin görüntüsü elimde mevcut ki, paylaşsam toplumun yüreği kaldırmaz."
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"Vurulan çoğu kuşun ölüp ölmediği kontrol edilmiyor. Her sene yüzlerce, binlerce yırtıcı kuşa, leyleğe ve uçan öteki göçmen kuşlara ateş ediliyor. "
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