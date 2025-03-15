13 Yıllık Dostluk: Adem Amca, Yaren Leyleği Rüyasında Nasıl Gördüğünü İşte Böyle Anlattı!

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından 'Avrupa Leylek Köyü' unvanına sahip olan bu yer, her bahar yüzlerce leyleğin uğrak noktası oluyor. Ama içlerinden biri, yıllardır herkesin en çok beklediği misafir: Yaren Leylek!

Her şey, Adem Yılmaz’ın bir gün gölde balık avlarken kayığına konan bir leyleğe balık vermesiyle başladı. O an, sıradan bir anı gibi görünse de aslında bu yıllar sürecek bir dostluğun başlangıcıydı. Adem amca, 'O zamanlar bu leylekle aramızda böyle bir bağ oluşacağını tahmin edemezdim.' diyor. Ancak ertesi yıl aynı leylek yine geldi. Sonraki yıl da… Ve bu gelenek tam 13 yıldır devam ediyor!