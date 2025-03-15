13 Yıllık Dostluk: Adem Amca, Yaren Leyleği Rüyasında Nasıl Gördüğünü İşte Böyle Anlattı!
13 Yıllık Dostluk: Adem Amca, Yaren Leyleği Rüyasında Nasıl Gördüğünü İşte Böyle Anlattı!
Bazen bazı dostluklar, kelimelerle anlatılamayacak kadar güçlü olur. Tıpkı Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in dostluğu gibi… 13 yıldır her bahar yuvasına dönen Yaren'i bütün Türkiye bekledi desek yeridir! Geçtiğimiz saatlerde kavuştukları haberini neyse ki aldık. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Adem amcanın 4 Mart günü gördüğü rüyaydı. Rüyasında bir leylek ve yavrusunu kurtardığını gördü. Gelin detaylarına bakalım...
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Eskikaraağaç Köyü, Uluabat Gölü kıyısında, doğayla iç içe küçük ama çok özel bir köy.
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Normalde Mart ayının başlarında yuvasına dönen Yaren, bu yıl biraz bizleri bekletti.
Adem amca ise rüyasını şu sözlerle anlatıyor:
Rüyayı Adem amcadan da dinleyebilirsiniz 👇🏻
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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