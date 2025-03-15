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13 Yıllık Dostluk: Adem Amca, Yaren Leyleği Rüyasında Nasıl Gördüğünü İşte Böyle Anlattı!

13 Yıllık Dostluk: Adem Amca, Yaren Leyleği Rüyasında Nasıl Gördüğünü İşte Böyle Anlattı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.03.2025 - 12:49

Bazen bazı dostluklar, kelimelerle anlatılamayacak kadar güçlü olur. Tıpkı Eskikaraağaç Köyü'nde balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek’in dostluğu gibi… 13 yıldır her bahar yuvasına dönen Yaren'i bütün Türkiye bekledi desek yeridir! Geçtiğimiz saatlerde kavuştukları haberini neyse ki aldık. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Adem amcanın 4 Mart günü gördüğü rüyaydı. Rüyasında bir leylek ve yavrusunu kurtardığını gördü. Gelin detaylarına bakalım...

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Eskikaraağaç Köyü, Uluabat Gölü kıyısında, doğayla iç içe küçük ama çok özel bir köy.

Eskikaraağaç Köyü, Uluabat Gölü kıyısında, doğayla iç içe küçük ama çok özel bir köy.

Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından 'Avrupa Leylek Köyü' unvanına sahip olan bu yer, her bahar yüzlerce leyleğin uğrak noktası oluyor. Ama içlerinden biri, yıllardır herkesin en çok beklediği misafir: Yaren Leylek!

Her şey, Adem Yılmaz’ın bir gün gölde balık avlarken kayığına konan bir leyleğe balık vermesiyle başladı. O an, sıradan bir anı gibi görünse de aslında bu yıllar sürecek bir dostluğun başlangıcıydı. Adem amca, 'O zamanlar bu leylekle aramızda böyle bir bağ oluşacağını tahmin edemezdim.' diyor. Ancak ertesi yıl aynı leylek yine geldi. Sonraki yıl da… Ve bu gelenek tam 13 yıldır devam ediyor!

Normalde Mart ayının başlarında yuvasına dönen Yaren, bu yıl biraz bizleri bekletti.

Normalde Mart ayının başlarında yuvasına dönen Yaren, bu yıl biraz bizleri bekletti.

Geçtiğimiz yıl 29 Şubat’ta yuvaya gelen ve eşinden birkaç gün önce dönen Yaren’in yokluğu, milyonlarca insanı merakta bıraktı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren’in her an gelebileceğini ve Mart ortasına kadar endişelenmeye gerek olmadığını söylemişti. Ancak her gün boş kalan yuva, köy halkı ve doğa severler için büyük bir bekleyişe dönüşmüştü... 15 Mart itibarıyla kendisinin döndüğünü söyleyebiliriz!

Burada anlatmıştık 👇🏻

Adem amca ise rüyasını şu sözlerle anlatıyor:

Adem amca ise rüyasını şu sözlerle anlatıyor:

'Akşam rüyamda balık avlıyordum. Bir leylek bir de yavrusu daha yeni doğmuş, yani zor yüzüyor. Bunları ben kayıktan kurtardım. Aldım kayığıma, eve götürdüm. Evde onlara bir yer yaptım. Birkaç gün sonra yavrusu öldü. Ondan sonra üç dört gün sonra da leylek kayboldu. Sabaha bir çıktım, leylek yok! Bir üzüldüm, bir üzüldüm… Sonra uyandım. Bir anlam veremedim.'

Bu rüya, Adem amcayı derinden etkiledi. Özellikle Yaren’in gecikmesiyle birlikte birçok kişi bu rüyanın bir anlamı olup olmadığını merak etmeye başladı. Acaba Yaren bir yolculukta mı zorlandı?

Rüyayı Adem amcadan da dinleyebilirsiniz 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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