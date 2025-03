13 Yıllık Dostluk: Adem Amca, Yaren Leyleği Rüyasında Nasıl Gördüğünü İşte Böyle Anlattı!

Geçtiğimiz yıl 29 Şubat’ta yuvaya gelen ve eşinden birkaç gün önce dönen Yaren’in yokluğu, milyonlarca insanı merakta bıraktı.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Yaren’in her an gelebileceğini ve Mart ortasına kadar endişelenmeye gerek olmadığını söylemişti. Ancak her gün boş kalan yuva, köy halkı ve doğa severler için büyük bir bekleyişe dönüşmüştü... 15 Mart itibarıyla kendisinin döndüğünü söyleyebiliriz!