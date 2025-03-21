Kars’ta Buz Pateni Gösterisi Göz Doldurdu: Team Bosphorus Junior’dan Büyüleyici Performans

Buz pateni, kış aylarının en sevilen spor dallarından biri olarak, dünya genelinde ilgiyle takip ediliyor. İsveç gibi ülkeler, buz pateni pistleri ve doğal buz alanlarıyla tanınırken, Türkiye'nin kış turizmi açısından önemli bölgelerinden biri olan Kars da bu spora olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde @omercan.ari isimli sosyal medya kullanıcısı, Kars’ta Team Bosphorus Junior tarafından gerçekleştirilen büyüleyici bir buz pateni gösterisinin görüntülerini paylaştı.
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Video, kısa sürede büyük ilgi gördü ve izleyenleri adeta büyüledi.
Özellikle, Kars’ın soğuk havası ve doğal güzellikleriyle birleşen bu gösteri, Türkiye'nin buz pateni kültürüne farklı bir boyut kazandıran bir etkinlik olarak dikkat çekti.
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