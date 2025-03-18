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Dubai'de Gökyüzünde İftar Yaptığı Anları Paylaşan Kadına Tepki Yağdı

Dubai'de Gökyüzünde İftar Yaptığı Anları Paylaşan Kadına Tepki Yağdı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 12:42

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Oruç tutmanın sadece fiziksel bir açlık ve susuzluk durumu olmadığı, aynı zamanda sabır, empati ve nefis terbiyesi gerektiren manevi bir süreç olduğu bilinir. Ancak, sosyal medyada @rimelaskina kullanıcı isimli bir kadının Dubai'de gökyüzünde gerçekleştirdiği iftar etkinliği, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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O anları buradan izleyebilirsiniz👇📹

Kadın, gökyüzünde iftar yaptığı anları takipçileriyle paylaştı ve bu eşsiz deneyim kısa sürede viral oldu.

Kadın, gökyüzünde iftar yaptığı anları takipçileriyle paylaştı ve bu eşsiz deneyim kısa sürede viral oldu.

Paylaşım, görsel olarak göz alıcı olsa da bazı takipçiler, bu tür bir iftarın oruç ibadetinin özüne uymadığını savundu.

Oruç, yoksulların halini anlamak ve empati kurmak amacıyla yapılan bir ibadet olarak kabul edilirken, bu tür lüks deneyimlerin oruç ibadetiyle uyumlu olup olmadığı ise akıllardaki bir soru işareti.

Oruç, yoksulların halini anlamak ve empati kurmak amacıyla yapılan bir ibadet olarak kabul edilirken, bu tür lüks deneyimlerin oruç ibadetiyle uyumlu olup olmadığı ise akıllardaki bir soru işareti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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