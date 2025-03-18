Dubai'de Gökyüzünde İftar Yaptığı Anları Paylaşan Kadına Tepki Yağdı

Oruç tutmanın sadece fiziksel bir açlık ve susuzluk durumu olmadığı, aynı zamanda sabır, empati ve nefis terbiyesi gerektiren manevi bir süreç olduğu bilinir. Ancak, sosyal medyada @rimelaskina kullanıcı isimli bir kadının Dubai'de gökyüzünde gerçekleştirdiği iftar etkinliği, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.