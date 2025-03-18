Dubai'de Gökyüzünde İftar Yaptığı Anları Paylaşan Kadına Tepki Yağdı

Oruç tutmanın sadece fiziksel bir açlık ve susuzluk durumu olmadığı, aynı zamanda sabır, empati ve nefis terbiyesi gerektiren manevi bir süreç olduğu bilinir. Ancak, sosyal medyada @rimelaskina kullanıcı isimli bir kadının Dubai'de gökyüzünde gerçekleştirdiği iftar etkinliği, bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
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O anları buradan izleyebilirsiniz👇📹
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Kadın, gökyüzünde iftar yaptığı anları takipçileriyle paylaştı ve bu eşsiz deneyim kısa sürede viral oldu.
Oruç, yoksulların halini anlamak ve empati kurmak amacıyla yapılan bir ibadet olarak kabul edilirken, bu tür lüks deneyimlerin oruç ibadetiyle uyumlu olup olmadığı ise akıllardaki bir soru işareti.
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