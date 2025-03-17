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Gömlekten Etek Olur Mu? TikTok Kullanıcısının Moda Algısını Sorgulatan Kombini Mizahşörlerin Diline Düştü

Gömlekten Etek Olur Mu? TikTok Kullanıcısının Moda Algısını Sorgulatan Kombini Mizahşörlerin Diline Düştü

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 21:58

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Moda, her ne kadar kişisel bir tercih olsa da, genel kabul görmüş bazı kuralları vardır. Örneğin, genellikle gömlek üst kısma, etek ise alt kısma giyilir. Ancak bu kalıpları alt üst eden bir TikTok kullanıcısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @simaloz adlı kullanıcının paylaştığı video, mizahşörlerin diline düştü.

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O kombin👇📹

Gömleklerini etek gibi bağlayarak paylaşım yapan kadın, takipçilerine “Gömleklerinizi etek gibi giyin” diyerek cesur bir moda önerisinde bulundu.

Gömleklerini etek gibi bağlayarak paylaşım yapan kadın, takipçilerine “Gömleklerinizi etek gibi giyin” diyerek cesur bir moda önerisinde bulundu.

Moda anlayışımızı sorgulatan bu kombin sosyal medya kullanıcalı tarafından pek de beğenilmedi.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kombin önerisini komik ve saçma bulunca videonun altı mizahi yorumlarla doldu taştı!

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kombin önerisini komik ve saçma bulunca videonun altı mizahi yorumlarla doldu taştı!

Moda algısını zorlayan bu kombin hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Moda dünyasında yeni bir soluk getirebilir mi?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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withlove

Bende kazaktan etek yapmıştım aşırı beğenilmişti 🤙

nevertheless

güzel fikirleri bekliyoruz 😂😂