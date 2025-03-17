Gömlekten Etek Olur Mu? TikTok Kullanıcısının Moda Algısını Sorgulatan Kombini Mizahşörlerin Diline Düştü

Moda, her ne kadar kişisel bir tercih olsa da, genel kabul görmüş bazı kuralları vardır. Örneğin, genellikle gömlek üst kısma, etek ise alt kısma giyilir. Ancak bu kalıpları alt üst eden bir TikTok kullanıcısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @simaloz adlı kullanıcının paylaştığı video, mizahşörlerin diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O kombin👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gömleklerini etek gibi bağlayarak paylaşım yapan kadın, takipçilerine “Gömleklerinizi etek gibi giyin” diyerek cesur bir moda önerisinde bulundu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kombin önerisini komik ve saçma bulunca videonun altı mizahi yorumlarla doldu taştı!
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Bende kazaktan etek yapmıştım aşırı beğenilmişti 🤙
güzel fikirleri bekliyoruz 😂😂