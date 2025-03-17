Gömlekten Etek Olur Mu? TikTok Kullanıcısının Moda Algısını Sorgulatan Kombini Mizahşörlerin Diline Düştü

Moda, her ne kadar kişisel bir tercih olsa da, genel kabul görmüş bazı kuralları vardır. Örneğin, genellikle gömlek üst kısma, etek ise alt kısma giyilir. Ancak bu kalıpları alt üst eden bir TikTok kullanıcısı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @simaloz adlı kullanıcının paylaştığı video, mizahşörlerin diline düştü.