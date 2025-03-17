Koreografiyi Unutmasın Diye Gösteri Boyunca Kızıyla Birlikte Dans Eden Anne Viral Oldu

Bir kız çocuğunun annesi olmak, bir yandan tarifsiz bir aşk, diğer yandan ise büyük bir sorumluluk gerektirir. Bir annenin, minik kızının hayatın ilk adımlarını atarken her anını izlemesi, hem koruyucu bir sevgiyle yetiştirmesi hem de onun özgür, güçlü ve özgün bir birey olabilmesi için çabaladığı bir süreçtir.

Kız çocuklarının anneleri, çocuklarının her zaman yanında olmayı tercih eder ve onları yalnız bırakmak istemezler. Sosyal medyada viral olan bir video ise annelerin kızlarına olan sonsuz desteğini gözler önüne serdi.