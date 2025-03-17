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Koreografiyi Unutmasın Diye Gösteri Boyunca Kızıyla Birlikte Dans Eden Anne Viral Oldu

Koreografiyi Unutmasın Diye Gösteri Boyunca Kızıyla Birlikte Dans Eden Anne Viral Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 18:30

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Bir kız çocuğunun annesi olmak, bir yandan tarifsiz bir aşk, diğer yandan ise büyük bir sorumluluk gerektirir. Bir annenin, minik kızının hayatın ilk adımlarını atarken her anını izlemesi, hem koruyucu bir sevgiyle yetiştirmesi hem de onun özgür, güçlü ve özgün bir birey olabilmesi için çabaladığı bir süreçtir.

Kız çocuklarının anneleri, çocuklarının her zaman yanında olmayı tercih eder ve onları yalnız bırakmak istemezler. Sosyal medyada viral olan bir video ise annelerin kızlarına olan sonsuz desteğini gözler önüne serdi.

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Gözlerimizden kalpler çıkaran o anlar👇😍

Gösteri sırasında, koreografiyi unutma endişesiyle kızına eşlik eden bir anne, izleyenlerin dikkatini çekti.

Gösteri sırasında, koreografiyi unutma endişesiyle kızına eşlik eden bir anne, izleyenlerin dikkatini çekti.

İzleyenlerden birinin kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak herkesin içini ısıtmayı başardı.

Kız annesi olmak isteyen birçok kullanıcı, video ile duygusal bir bağ kurarak yorumlarda buluştu.

Kız annesi olmak isteyen birçok kullanıcı, video ile duygusal bir bağ kurarak yorumlarda buluştu.

Minik kızın mükemmel dans performansı ise gözlerden kaçmadı!

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Videodaki kişinin annesi değil, dans öğretmeni olduğunu düşünenler de oldu 👇

Videodaki kişinin annesi değil, dans öğretmeni olduğunu düşünenler de oldu 👇
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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