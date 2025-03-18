Hayvancılıkla Uğraşan Bir Vatandaşın Yavrusunu Reddeden Keçiyi İkna Etme Çabası Gülümsetti

Doğum sonrası yavrusunu tanımayan bir keçiyle uğraşmak, hayvancılıkla meşgul olanlar için sıkça rastlanan bir durumdur. Bir hayvan yetiştiricisi de yavrusunu kabul etmeyen keçiyi ikna etme çabalarını sosyal medyada paylaştı. @ovadaki_insan25 adlı hesaptan paylaşılan videoda, keçinin yavrusundan köşe bucak kaçması izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keçiyi yavrusuna yaklaştırmaya çalışan adam, “Kızım, az önce sen çıkardın ya” diyerek hayvanı ikna etmeye çalıştı. Ancak keçi, inatla yavrusundan uzak durmaya devam etti.
Yavrusundan köşe bucak kaçan anne keçinin gülümseten anları sosyal medyada viral oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın