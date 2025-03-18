Hayvancılıkla Uğraşan Bir Vatandaşın Yavrusunu Reddeden Keçiyi İkna Etme Çabası Gülümsetti

Doğum sonrası yavrusunu tanımayan bir keçiyle uğraşmak, hayvancılıkla meşgul olanlar için sıkça rastlanan bir durumdur. Bir hayvan yetiştiricisi de yavrusunu kabul etmeyen keçiyi ikna etme çabalarını sosyal medyada paylaştı. @ovadaki_insan25 adlı hesaptan paylaşılan videoda, keçinin yavrusundan köşe bucak kaçması izleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.