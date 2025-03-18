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Tarihi Hamamda Gece Gündüz Çalışan Tellak Dursun Arslan'ın Aylık Geliri Dikkat Çekti

Tarihi Hamamda Gece Gündüz Çalışan Tellak Dursun Arslan'ın Aylık Geliri Dikkat Çekti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.03.2025 - 09:13

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Bolu'daki Orta Hamam, yüz yıllık bir geçmişe sahip olup, geleneksel hamam kültürünü canlı tutuyor. Her gün hizmet veren bu tarihi mekan, tellaklık yapan Dursun Arslan'ın emekleri sayesinde ayakta kalıyor. Arslan, mesleğin sürdürülebilirliği için yoğun çaba harcıyor.

Günün erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışan tellak Dursun Arslan, mesleğinin geleceği hakkında kaygılar taşıdığını belirtti.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bolu-haberleri...
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Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdüren Arslan, çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekti.

Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdüren Arslan, çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekti.

“2003’ten bu yana bu işin içerisindeyim. Sabah 06.00’da hamamı açıyoruz ve akşam 23.00’e kadar çalışıyoruz. Müşteri olursa içeride çalışıyoruz, olmazsa dışarıda oturuyoruz. Her türlü insanla karşılaşıyoruz, bu yüzden mesleğin zorlukları da oluyor” diye konuştu. 

Mesleğin geleceği konusunda endişeli olan Arslan, gençlerin tellaklığa ilgi göstermediğini belirterek, “Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim” dedi.

Tellak Dursun Arslan, kazancıyla ilgili de konuştu.

Tellak Dursun Arslan, kazancıyla ilgili de konuştu.

“Hizmetimiz yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Kese ve masaj dahil 500 lira alıyoruz. Günlük kazancımız 800-1000 lira arasında değişiyor. Aylık gelirimiz yaklaşık 50 bin lirayı buluyor” ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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remihanasiba

günlük kazanç 800 ile 1000 lira arası aylık geliri ise 50.000, matematiğinizi s2m sizin

michael.elende

Ormanda derler ki tellak babanın bir kesesi elli kaplan tırmığına bedeldir

s y

15 saat diyorsun, mesleğin geleceğinden kaygılıyım diyorsun. Amk öyle mesleğin afadersin. Suriye'den mi geldin, aj mı kaldın? Bu nasıl mesai