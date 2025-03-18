Tarihi Hamamda Gece Gündüz Çalışan Tellak Dursun Arslan'ın Aylık Geliri Dikkat Çekti

“2003’ten bu yana bu işin içerisindeyim. Sabah 06.00’da hamamı açıyoruz ve akşam 23.00’e kadar çalışıyoruz. Müşteri olursa içeride çalışıyoruz, olmazsa dışarıda oturuyoruz. Her türlü insanla karşılaşıyoruz, bu yüzden mesleğin zorlukları da oluyor” diye konuştu.

Mesleğin geleceği konusunda endişeli olan Arslan, gençlerin tellaklığa ilgi göstermediğini belirterek, “Bizden sonra bu mesleğin devamlılığı çok zor. Ancak bu bir ata mesleği, gençlerin sahip çıkmalarını isterim” dedi.