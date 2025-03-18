Tarihi Hamamda Gece Gündüz Çalışan Tellak Dursun Arslan'ın Aylık Geliri Dikkat Çekti

Kaynak: https://www.iha.com.tr/bolu-haberleri...
Bolu'daki Orta Hamam, yüz yıllık bir geçmişe sahip olup, geleneksel hamam kültürünü canlı tutuyor. Her gün hizmet veren bu tarihi mekan, tellaklık yapan Dursun Arslan'ın emekleri sayesinde ayakta kalıyor. Arslan, mesleğin sürdürülebilirliği için yoğun çaba harcıyor.
Günün erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışan tellak Dursun Arslan, mesleğinin geleceği hakkında kaygılar taşıdığını belirtti.
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Babasından öğrendiği bu mesleği 20 yıldır sürdüren Arslan, çalışma şartlarının zorluğuna dikkat çekti.
Tellak Dursun Arslan, kazancıyla ilgili de konuştu.
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günlük kazanç 800 ile 1000 lira arası aylık geliri ise 50.000, matematiğinizi s2m sizin
Ormanda derler ki tellak babanın bir kesesi elli kaplan tırmığına bedeldir
15 saat diyorsun, mesleğin geleceğinden kaygılıyım diyorsun. Amk öyle mesleğin afadersin. Suriye'den mi geldin, aj mı kaldın? Bu nasıl mesai