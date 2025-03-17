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Bursa’da Tepki Çeken Anlar: Yaşlı Adam Otobüste Tanımadığı Bir Kadına Evlenme Teklifi Etti

Bursa’da Tepki Çeken Anlar: Yaşlı Adam Otobüste Tanımadığı Bir Kadına Evlenme Teklifi Etti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
17.03.2025 - 17:46

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Bursa'da yaşanan ilginç bir olay, toplu taşıma araçlarında zaman zaman karşılaşılan istenmeyen durumları bir kez daha gündeme getirdi. Gemlik’ten Bursa merkeze gitmek üzere otobüse binen yaşlı bir adam, otobüsün içerisinde tanımadığı bir kadına evlilik teklifi etti. Otobüsün içinde gergin anlar yaşanırken, yaşanan olay yolculardan birinin cep telefonlarıyla kaydedildi.

(İHA)

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Edinilen bilgilere göre, otobüs Gemlik’ten hareket ettikten bir süre sonra yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığında yanındaki tanımadığı kadına evlilik teklifinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, otobüs Gemlik’ten hareket ettikten bir süre sonra yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığında yanındaki tanımadığı kadına evlilik teklifinde bulundu.

Bu ani ve beklenmedik teklife, kadının ve çevredeki yolcuların tepkisi anında geldi.

Şoför ise, ortamın daha fazla gerilmesini önlemek adına, yaşlı adamı yolun ortasında otobüsten indirerek duruma müdahale etti.

Şoför ise, ortamın daha fazla gerilmesini önlemek adına, yaşlı adamı yolun ortasında otobüsten indirerek duruma müdahale etti.

Görüntüler kısa sürede yayılarak sosyal medyada da tepki çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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withlove

Akli dengesi kayıp

Yigal anor

insan ne garip tanımadığı kadın ile xikisiyor sorun yok. ama evlilik teklif ediyor herkes şaşıriyor.

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