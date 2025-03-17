Bursa’da Tepki Çeken Anlar: Yaşlı Adam Otobüste Tanımadığı Bir Kadına Evlenme Teklifi Etti

Bursa'da yaşanan ilginç bir olay, toplu taşıma araçlarında zaman zaman karşılaşılan istenmeyen durumları bir kez daha gündeme getirdi. Gemlik’ten Bursa merkeze gitmek üzere otobüse binen yaşlı bir adam, otobüsün içerisinde tanımadığı bir kadına evlilik teklifi etti. Otobüsün içinde gergin anlar yaşanırken, yaşanan olay yolculardan birinin cep telefonlarıyla kaydedildi.
(İHA)
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Edinilen bilgilere göre, otobüs Gemlik’ten hareket ettikten bir süre sonra yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığında yanındaki tanımadığı kadına evlilik teklifinde bulundu.
Şoför ise, ortamın daha fazla gerilmesini önlemek adına, yaşlı adamı yolun ortasında otobüsten indirerek duruma müdahale etti.
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Akli dengesi kayıp
insan ne garip tanımadığı kadın ile xikisiyor sorun yok. ama evlilik teklif ediyor herkes şaşıriyor.
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