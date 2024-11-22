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Gelinin Kat Kat Kumaşla Sarıldığı İlginç Geleneği İzlerken Nefesiniz Daralacak

Gelinin Kat Kat Kumaşla Sarıldığı İlginç Geleneği İzlerken Nefesiniz Daralacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2024 - 21:52

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Her bir ülkenin kendine özgü, eşsiz gelenekleri bulunmaktadır. Bu gelenekler, bir ülkenin tarihini ve kültürünü yansıtır. Bu geleneklerin en belirgin olduğu yerlerden biri hiç şüphesiz düğünlerdir. Düğünler, bir ülkenin geleneklerinin en canlı şekilde sergilendiği, adeta bir kültür şölenine dönüşen etkinliklerdir. Her bir detay, o ülkenin tarihini, yaşam tarzını ve değerlerini yansıtır. Bu nedenle düğünler, bir ülkenin geleneklerini anlamak ve deneyimlemek için mükemmel bir fırsat olabilir.

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Bir düğünde gelin kat kat kumaşa sarıldı ve görülmeyecek bir hale geldi.

Bir düğünde gelin kat kat kumaşa sarıldı ve görülmeyecek bir hale geldi.

O anlar sosyal medyada viral olurken, izleyenler kadının yaşadığı zorluğu sadece ekrandan bile hissetti.

O anlar sosyal medyada viral olurken, izleyenler kadının yaşadığı zorluğu sadece ekrandan bile hissetti.

İşte o gelenek;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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