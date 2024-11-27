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Bir Öğretmen 24 Kasım'da Kendisi İçin Yaptırılan Atatürk'lü Portre Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Bir Öğretmen 24 Kasım'da Kendisi İçin Yaptırılan Atatürk'lü Portre Karşısında Gözyaşlarını Tutamadı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.11.2024 - 21:37

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Öğretmenlik, en çok özveri ve adanmışlık isteyen mesleklerden biridir. Bu meslek, genç beyinlere bilgi aktarmak, onları hayata hazırlamak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek gibi kutsal bir görevi üstlenir. Öğretmenler, öğrencilerinin hayatlarında kalıcı bir iz bırakır ve onların karakterlerini şekillendirir. Bu nedenle, öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir tutkudur. Öğretmenler, toplumun geleceğini şekillendiren kilit figürlerdir ve bu yüzden onların önemi yadsınamaz. Her 24 Kasım'da hem öğrenciler hem tüm ülke, öğretmenlere minnetini çeşitli yollarla iletir.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DC1HBTToCiS/
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24 Kasım'da bir öğretmenimize öğrencileri, Atatürk ile birlikte resmedildiği bir portre hediye etti.

24 Kasım'da bir öğretmenimize öğrencileri, Atatürk ile birlikte resmedildiği bir portre hediye etti.

Portreyi görünce duygusal anlar yaşayan öğretmen mutluluğunu "Hayatımda aldığım en anlamlı hediye." sözleriyle dile getirdi.

Portreyi görünce duygusal anlar yaşayan öğretmen mutluluğunu "Hayatımda aldığım en anlamlı hediye." sözleriyle dile getirdi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Pelda

Şahane bir hediye, gözlerim doldu.. İnce düşünceleri için velileri kutlarım. ✨