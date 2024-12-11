Halil Konakçı'nın Suriye Yorumu Gündem Oldu: “Birilerinin Masada Peşkeş Çektiği Misak-I Milli’yi Geri Aldık.”

Suriye'de 13 senedir süren iç savaş geçtiğimiz günlerde sona erdi. 12 gün süren hareketliliğin arından Esad Rejimi düştü. Bu haber en çok da ülkemizde yankı uyandırdı çünkü savaşın ilk gününden beri ülkemizin gündemini belirleyen konu bu. Esad Rejimi'nin sona ermesinin ardından ülkemizdeki Suriyeliler de ülkesine dönmeye başladı. Bununla birlikte ülkemizi ilerleyen dönemlerde neyin beklediği de merak konusu oldu.