Halil Konakçı'nın Suriye Yorumu Gündem Oldu: “Birilerinin Masada Peşkeş Çektiği Misak-I Milli’yi Geri Aldık.”

Suriye'de 13 senedir süren iç savaş geçtiğimiz günlerde sona erdi. 12 gün süren hareketliliğin arından Esad Rejimi düştü. Bu haber en çok da ülkemizde yankı uyandırdı çünkü savaşın ilk gününden beri ülkemizin gündemini belirleyen konu bu. Esad Rejimi'nin sona ermesinin ardından ülkemizdeki Suriyeliler de ülkesine dönmeye başladı. Bununla birlikte ülkemizi ilerleyen dönemlerde neyin beklediği de merak konusu oldu.
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Halil Konakçı isimli şahsın, Suriye'de yaşananlar ile ilgil yaptığı yorum gündem oldu.
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“Birilerinin masada peşkeş çektiği Misak-ı Milli’yi bugün geri aldık.” diyen Konakçı'nın o sözleri tepki çekti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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