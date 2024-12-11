Yeni Lider Çin mi? Okan Bayülgen Programda Kullandıkları Ledlerin Bile Çin'den Kontrol Edildiğini Söyledi

Teknolojinin son dönemlerdeki hızlı ilerleyişi, hayatımızın her alanını kökten değiştirdi. Bu hızlı dönüşüm, yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve hatta düşünme biçimimizi bile etkileyerek, bambaşka bir boyuta taşıdı. Teknoloji, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hatta tamamen hayatımıza ve tüm dünyaya pek çok alanda yön veriyor. Bu sebeple artık dünyadaki gücü belirleyen şey de teknoloji.