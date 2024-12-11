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Yeni Lider Çin mi? Okan Bayülgen Programda Kullandıkları Ledlerin Bile Çin'den Kontrol Edildiğini Söyledi

Yeni Lider Çin mi? Okan Bayülgen Programda Kullandıkları Ledlerin Bile Çin'den Kontrol Edildiğini Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.12.2024 - 15:57

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Teknolojinin son dönemlerdeki hızlı ilerleyişi, hayatımızın her alanını kökten değiştirdi. Bu hızlı dönüşüm, yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve hatta düşünme biçimimizi bile etkileyerek, bambaşka bir boyuta taşıdı. Teknoloji, artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hatta tamamen hayatımıza ve tüm dünyaya pek çok alanda yön veriyor. Bu sebeple artık dünyadaki gücü belirleyen şey de teknoloji.

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Okan Bayülgen, programında İlber Ortaylı ile gerginlik yaşayan Soli Özel ile yeni dünya lideri kim meselesini tartıştı.

Okan Bayülgen, programında İlber Ortaylı ile gerginlik yaşayan Soli Özel ile yeni dünya lideri kim meselesini tartıştı.

Avrupa'nın yerini Çin'in aldığı söylenen programda Okan Bayülgen "Bugün çekim yaparken LED ekranlarımız bozuldu. Çin'den müdahale ile ekranlarımız güncelleniyor." dedi.

Avrupa'nın yerini Çin'in aldığı söylenen programda Okan Bayülgen "Bugün çekim yaparken LED ekranlarımız bozuldu. Çin'den müdahale ile ekranlarımız güncelleniyor." dedi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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