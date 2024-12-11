Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Ucuz Telefon İçin Gürcistan'a Giderken Hayatını Kaybeden Gençler Hakkında Konuştu

Ülkemizde, özellikle elektronik cihazlarda akılalmaz bir vergi var bildiğiniz üzere. Bu da gençleri, bu ürünleri yurtdışından almaya yönlendiriyor. Artvin'de heyelanda hayatını kaybeden 4 genç tüm ülkenin yüreğini yaktı. Gençlerin ucuz telefon alabilmek için Gürcistan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, katıldığı yayında bu konuya tepki gösterdi.