Vergi Uzmanı Ozan Bingöl Ucuz Telefon İçin Gürcistan'a Giderken Hayatını Kaybeden Gençler Hakkında Konuştu

Ülkemizde, özellikle elektronik cihazlarda akılalmaz bir vergi var bildiğiniz üzere. Bu da gençleri, bu ürünleri yurtdışından almaya yönlendiriyor. Artvin'de heyelanda hayatını kaybeden 4 genç tüm ülkenin yüreğini yaktı. Gençlerin ucuz telefon alabilmek için Gürcistan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, katıldığı yayında bu konuya tepki gösterdi.
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"Vergi sisteminin insanları getirdiği hale bakar mısınız?" diyen Bingöl, gençlerin neden yurt dışından telefon almak istediğini grafiklerle gösterdi.
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En pahalı telefonun vergisiz fiyatının 58 bin, vergisinin 61 bin TL olduğunu söyleyen Bingöl "Elmastan pırlantadan alınmayan ÖTV, cep telefonundan alınıyor." dedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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