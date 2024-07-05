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İstanbul, Esenyurt'ta Ambulans ve Halk Otobüsü Arasında Yaşanan Kavga Kazayla Bitti

İstanbul, Esenyurt'ta Ambulans ve Halk Otobüsü Arasında Yaşanan Kavga Kazayla Bitti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 21:21

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Trafikteki gerginlikler ve tartışmalar, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yoğun trafik akışının yarattığı stresli ortam, insanların sabırsızlığını tetikleyerek, anlık öfke patlamalarına ve tartışmalara zemin hazırlıyor.

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e Esenyurt Güzelyurt E-5 mevkiinde, özel bir firmaya ait ambulans ile halk otobüsü arasında tartışma yaşandı.

e Esenyurt Güzelyurt E-5 mevkiinde, özel bir firmaya ait ambulans ile halk otobüsü arasında tartışma yaşandı.

Sebebi bilinmeyen tartışma kaza ile bitti.

Sebebi bilinmeyen tartışma kaza ile bitti.

İşte o anlar;

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