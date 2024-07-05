İstanbul, Esenyurt'ta Ambulans ve Halk Otobüsü Arasında Yaşanan Kavga Kazayla Bitti

Trafikteki gerginlikler ve tartışmalar, artık günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yoğun trafik akışının yarattığı stresli ortam, insanların sabırsızlığını tetikleyerek, anlık öfke patlamalarına ve tartışmalara zemin hazırlıyor.
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e Esenyurt Güzelyurt E-5 mevkiinde, özel bir firmaya ait ambulans ile halk otobüsü arasında tartışma yaşandı.
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Sebebi bilinmeyen tartışma kaza ile bitti.
İşte o anlar;
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