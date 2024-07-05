İstanbul, Kağıthane'de Bir Genç Kız Kendisini Aldattığını Düşündüğü Sevgilisini Önce Darbetti Sonra Bıçakladı

Şiddet eylemleri, günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan ve büyük bir sorun haline gelen bir durum. Kişiler arası ilişkilerde, aile içinde, okulda, iş yerinde ve hatta sokakta bile karşılaşabileceğimiz bu durum, oldukça ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
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İstanbul, Kağıthane'de bir genç kız erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelendi.
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Erkek arkadaşını önce darbetti ardından bıçakladı.
İşte o anlar;
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Düşündüğü için mi 😨
Artık erkeği kadını kalmadı herkes şiddet sarmalında. Aldattıysa yolunu ayırırsın o kadar kimseye zarar veremezsin
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