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İstanbul, Kağıthane'de Bir Genç Kız Kendisini Aldattığını Düşündüğü Sevgilisini Önce Darbetti Sonra Bıçakladı

İstanbul, Kağıthane'de Bir Genç Kız Kendisini Aldattığını Düşündüğü Sevgilisini Önce Darbetti Sonra Bıçakladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 22:51

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Şiddet eylemleri, günümüz toplumlarında sıklıkla karşılaşılan ve büyük bir sorun haline gelen bir durum. Kişiler arası ilişkilerde, aile içinde, okulda, iş yerinde ve hatta sokakta bile karşılaşabileceğimiz bu durum, oldukça ciddi boyutlara ulaşmış durumda.

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İstanbul, Kağıthane'de bir genç kız erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelendi.

İstanbul, Kağıthane'de bir genç kız erkek arkadaşının kendisini aldattığından şüphelendi.

Erkek arkadaşını önce darbetti ardından bıçakladı.

Erkek arkadaşını önce darbetti ardından bıçakladı.

O anlar, bir arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

İşte o anlar;

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s.rtc

Düşündüğü için mi 😨

Emel

Artık erkeği kadını kalmadı herkes şiddet sarmalında. Aldattıysa yolunu ayırırsın o kadar kimseye zarar veremezsin

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