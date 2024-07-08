Son Zamanlarda Saatler Süren Uçak Rötarlarının Sebebini Öğrenince Aydınlanma Yaşayacaksınız
Son Zamanlarda Saatler Süren Uçak Rötarlarının Sebebini Öğrenince Aydınlanma Yaşayacaksınız
Son zamanlarda havaalanlarında uçağı rötar yapmayan insanlar kendilerini şanslı hissediyor. Peki neden herkes en az 2-3 saatlik rötar yiyor? Sebebi hava trafik kontrolörlerinin haklı tepkisi... Buyurun detaylara geçelim 👇
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Havaalanlarındaki en sinir bozucu şeylerden biri de şüphesiz bilet alınan uçağın rötar yapması. Ancak son dönemlerde bu rötar meselesi o kadar çok yaşanmaya başladı ki, zamanında kalkan uçak yolcular için artık mucize gibi görünmeye başladı. Peki neden? Gelin bu olayın en önemli sebeplerinden birini anlatalım.
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Her şeyden önce bu sık yaşanan rötar problemi yeni değil. Hava trafik kontrolörleri sendikasının ilan ettiği insiyatif almadan çalışma faaliyeti, yaşanan rötarların en büyük sebebi. Tabii uçaktaki mekanik problemleri bu konunun tamamen dışında bırakıyoruz.
Geçen sene konuyla ilgili röportaj yaptığım hava trafik kontrolörü Onur ve Ece, bakın bu meseleyi nasıl anlatmıştı. Kendi sözlerinden öğrenelim...
"Bu bir tepki"
"O günler uçağa binerseniz rötar yemeniz büyük ihtimal"
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Cuma, cumartesi, pazar yaşanan gecikmelerde insiyatif almadan çalışma faaliyetinin etkisi büyük.
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