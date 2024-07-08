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Son Zamanlarda Saatler Süren Uçak Rötarlarının Sebebini Öğrenince Aydınlanma Yaşayacaksınız

Son Zamanlarda Saatler Süren Uçak Rötarlarının Sebebini Öğrenince Aydınlanma Yaşayacaksınız

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Onedio Editörü
08.07.2024 - 16:18 Son Güncelleme: 08.07.2024 - 16:22

Son zamanlarda havaalanlarında uçağı rötar yapmayan insanlar kendilerini şanslı hissediyor. Peki neden herkes en az 2-3 saatlik rötar yiyor? Sebebi hava trafik kontrolörlerinin haklı tepkisi... Buyurun detaylara geçelim 👇

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Havaalanlarındaki en sinir bozucu şeylerden biri de şüphesiz bilet alınan uçağın rötar yapması. Ancak son dönemlerde bu rötar meselesi o kadar çok yaşanmaya başladı ki, zamanında kalkan uçak yolcular için artık mucize gibi görünmeye başladı. Peki neden? Gelin bu olayın en önemli sebeplerinden birini anlatalım.

Havaalanlarındaki en sinir bozucu şeylerden biri de şüphesiz bilet alınan uçağın rötar yapması. Ancak son dönemlerde bu rötar meselesi o kadar çok yaşanmaya başladı ki, zamanında kalkan uçak yolcular için artık mucize gibi görünmeye başladı. Peki neden? Gelin bu olayın en önemli sebeplerinden birini anlatalım.

Her şeyden önce bu sık yaşanan rötar problemi yeni değil. Hava trafik kontrolörleri sendikasının ilan ettiği insiyatif almadan çalışma faaliyeti, yaşanan rötarların en büyük sebebi. Tabii uçaktaki mekanik problemleri bu konunun tamamen dışında bırakıyoruz.

Her şeyden önce bu sık yaşanan rötar problemi yeni değil. Hava trafik kontrolörleri sendikasının ilan ettiği insiyatif almadan çalışma faaliyeti, yaşanan rötarların en büyük sebebi. Tabii uçaktaki mekanik problemleri bu konunun tamamen dışında bırakıyoruz.

Geçen sene konuyla ilgili röportaj yaptığım hava trafik kontrolörü Onur ve Ece, bakın bu meseleyi nasıl anlatmıştı. Kendi sözlerinden öğrenelim...

Geçen sene konuyla ilgili röportaj yaptığım hava trafik kontrolörü Onur ve Ece, bakın bu meseleyi nasıl anlatmıştı. Kendi sözlerinden öğrenelim...

Hava muhalefetini bir kenara bırakırsak sizin de bu rötarlarda bir etkiniz var mı?

Onur: 'Aslında şöyle Eylül’ün başında, hava trafik kontrolörleri sendikasının ilan ettiği insiyatif almadan çalışma faaliyeti var. Bu faaliyette temel olarak çalışma şartlarımız, özlük haklarımız, mesleğimizin içinde bulunduğu durumdan yola çıkarak  çok ciddi motivasyon kaybı yaşaması sebebiyle haftanın belirli günlerinde sektördeki hava trafik kontrolörlerin katkısını hissettirmek için insiyatif almadan çalışma faaliyeti yürütüyoruz. Ve bu faaliyet aslında tam olarak kitabi, Türk havacılık çerçevesinde hava trafik kontrolörlerin görev tanımını tam olarak icra etmesini, ekstradan kendilerinin hiçbir insiyatif almamasını sunan bir faaliyet oluyor. Aslında “work the rule” diyorlar buna yani kuralına göre çalış. Bu sebeple bazı gecikmeler olabiliyor. Ancak bu insiyatif almadan çalışma faaliyetine ambulans uçaklar, İHA'lar ve güvenlik unsuru olan uçuşlar asla dahil değil, bunu kesinlikle belirtmemiz lazım.'

"Bu bir tepki"

"Bu bir tepki"

Neşe: 'Açıkça söyleyebilirim ki gecikmelerde payımız var ama nasıl? Yani ben aslında bir koltukta iki karpuz taşıyabilir miyim, evet taşırım. Ama taşımak zorunda mıyım? Hayır değilim. O yüzden haftanın belli günleri taşımıyorum. Bu bir tepki. Aslında hava trafik kontrolörlerinin sektöre ne kadar katma değer sağladığının da altını çizmek istiyoruz. Çünkü görmezden geliniyoruz. Aslında bir insanın can güvenliğinden bu kadar sorumluyken, bir yere varması konusunda yoğun eforumuz varken özlük haklarımızın iyileştirilmemesi konusunda bizim birazcık itirazımız var. Bunun altını çizmek için de insiyatif almadan çalışma yani kuralları sıfır esneterek çalışma sergiliyoruz. Bunu da haftanın belirli günlerinde yapıyoruz daha öncesinde duyurarak. Çünkü bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. İnsanlar mağdur olsun istemiyoruz.'

"O günler uçağa binerseniz rötar yemeniz büyük ihtimal"

"O günler uçağa binerseniz rötar yemeniz büyük ihtimal"

Onur: 'Şu an pazartesiden perşembeye kontrolörler hala insiyatif ve sorumluluk alarak çalışıyorlar. Cuma, cumartesi, pazar günleri insiyatif almıyorlar. Bu hiçbir şekilde bir grev ya da iş yavaşlatma değil. Sadece kitabi olarak, kuralına uygun çalışma sergiliyorlar, ekstra sorumluluk almıyorlar. Buna rağmen cuma, cumartesi, pazar günleri özellikle büyük havalimanlarında İstanbul gibi, Sabiha Gökçen gibi çok ciddi gecikmeler yaşanıyor'

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Cuma, cumartesi, pazar yaşanan gecikmelerde insiyatif almadan çalışma faaliyetinin etkisi büyük.

Cuma, cumartesi, pazar yaşanan gecikmelerde insiyatif almadan çalışma faaliyetinin etkisi büyük.

Onur 'Aslında hava trafik kontrolörleri sendikası öncesinde tüm faaliyet günlerini bütün havayolu şirketlerine gönderip buna göre yakıt planlaması ve sefer planlaması yapması için onlara önceden mail gönderir. Fakat buna rağmen hava yolu şirketleri kapasitenin üzerinde uçuş planlarlarsa çok ciddi bir gecikme yaşanabilir. Özellikle bu bahsettiğimiz günlerde.'

Röportajın tamamı için tıklayın 👇

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