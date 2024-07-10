Video İçeriği İçin İngiliz Kraliyet Atını Rahatsız Eden Genç Dakikalar İçinde Yaka Paça Gözaltına Alındı

İngiliz Kraliyet Atları, son yıllarda sosyal medyada sık sık karşımıza çıkıyor. Oldukça hassas hayvanlar olan bu atlara dokunmanın tehlikeli ve yasak olduğu ile ilgili bir uyarı bulunmasına rağmen bilgidi olmayan insanların başına tehlikeli olaylar gelebiliyor.
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Bir genç, atların bu ününü duyduktan sonra video içeriği için atı ve atın üstündeki askeri rahatsız eden hareketler yaptı.
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Dakikalar içinde gözaltına alınan gencin o anları, kamerasına da anbean yansıdı.
İşte o anlar;
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