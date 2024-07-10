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Sandalye ve Şişelerle Saldırdılar: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Maç Öncesi Birbirlerine Girdi

Sandalye ve Şişelerle Saldırdılar: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Maç Öncesi Birbirlerine Girdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 19:39

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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde milli takımımız EURO 2024 maceramızda Hollanda ile kaşı karşıya geldi. 2-1'lik galibiyetinin ardından turnuvaya veda ettik.

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Turnuva'da karşı karşıya gelecek olan İngiltere ve Hollanda taraftarları arasında büyük bir kavga çıktı.

Turnuva'da karşı karşıya gelecek olan İngiltere ve Hollanda taraftarları arasında büyük bir kavga çıktı.

BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşecek olan maç öncesi karşı karşıya gelen taraftarlar birbirlerine sandalye ve şişelerle saldırdı.

BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşecek olan maç öncesi karşı karşıya gelen taraftarlar birbirlerine sandalye ve şişelerle saldırdı.

İşte o anlar;

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Bozkurt

Barbar sürüsü ne olacak. :)

Tehuti

fena kıstırmışlar ingilizleri, onlardan daha çok da alman bar sahipleri dayak yemiş gibi görünüyor gerçi.

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