Sandalye ve Şişelerle Saldırdılar: Hollandalı ve İngiliz Taraftarlar Maç Öncesi Birbirlerine Girdi

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde milli takımımız EURO 2024 maceramızda Hollanda ile kaşı karşıya geldi. 2-1'lik galibiyetinin ardından turnuvaya veda ettik.
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Turnuva'da karşı karşıya gelecek olan İngiltere ve Hollanda taraftarları arasında büyük bir kavga çıktı.
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BVB Dortmund Stadı'nda gerçekleşecek olan maç öncesi karşı karşıya gelen taraftarlar birbirlerine sandalye ve şişelerle saldırdı.
İşte o anlar;
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Barbar sürüsü ne olacak. :)
fena kıstırmışlar ingilizleri, onlardan daha çok da alman bar sahipleri dayak yemiş gibi görünüyor gerçi.
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