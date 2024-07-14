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Galatasaray'da 'Simit Sarayı' Krizi: Fatih Altaylı ile Abdullah Kavukçu Birbirine Girdi!

Galatasaray'da 'Simit Sarayı' Krizi: Fatih Altaylı ile Abdullah Kavukçu Birbirine Girdi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.07.2024 - 16:14

Gazeteci Fatih Altaylı, Simit Sarayı'nın Kurucusu Abdullah Kavukçu'nun şirketine yönelik usulsüzlük iması yaparak kendisinin Galatasaray yönetiminde görev almasını sert şekilde eleştirmişti. 

Kavukçu gündem olan sert ifadeler sonrası Fatih Altaylı'ya rest çekti ve ispat durumunda istifaya hazır olduğunu söyledi. 

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Gazeteci Fatih Altaylı, Simit Sarayı şirketinin kurucusu Abdullah Kavukçu'nun Galatasaray yönetiminde göreve getirilmesine sert tepki göstermişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Simit Sarayı şirketinin kurucusu Abdullah Kavukçu'nun Galatasaray yönetiminde göreve getirilmesine sert tepki göstermişti.

Altaylı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "44 yıldır üye olduğum kulübüm adına büyük utanç duymama neden oldu" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti: 👇

Altaylı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "44 yıldır üye olduğum kulübüm adına büyük utanç duymama neden oldu" ifadelerini kullanmış ve şöyle devam etmişti: 👇

"Kamu kaynaklarına el uzatması ile ilgili defalarca hakkında yazı yazdığım sporla alakasız ve Galatasaray'da görmeye alışık olmadığım bu gibi tipler çok sevdiğim kulübümde yönetici sıfatını kirlettiği ve siyasetin pisliği spora egemen olduğu sürece Galatasaray Spor Kulübü ile gönül bağımın olmayacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak istedim."

"Kamu kaynaklarına el uzatması ile ilgili defalarca hakkında yazı yazdığım sporla alakasız ve Galatasaray'da görmeye alışık olmadığım bu gibi tipler çok sevdiğim kulübümde yönetici sıfatını kirlettiği ve siyasetin pisliği spora egemen olduğu sürece Galatasaray Spor Kulübü ile gönül bağımın olmayacağını tüm spor kamuoyu ile paylaşmak istedim."

İş insanı Abdullah Kavukçu da gündem olan bu sözlerin ardından sessizliğini bozdu. Kavuçu, Simit Sarayı hakkındaki iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu ve iddiaların yalnızca Fatih Altaylı'nın kişisel gözlemleri olduğunu ve ispat edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

İş insanı Abdullah Kavukçu da gündem olan bu sözlerin ardından sessizliğini bozdu. Kavuçu, Simit Sarayı hakkındaki iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu ve iddiaların yalnızca Fatih Altaylı'nın kişisel gözlemleri olduğunu ve ispat edilmesi durumunda istifa edeceğini söyledi.

Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları özetle şu şekilde: 👇

Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları özetle şu şekilde: 👇

'Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin takımıdır, size halatı çekmek zor geliyorsa; camiamızdan bu yola karşılıksız gönül veren Galatasaraylı kardeşlerimle birlikte size ağır gelen yükü biz taşımaya hazırız. Nitekim bu nedenledir ki; yeni görevimden büyük bir heyecan duyuyorum.'

'42 yıllık gazetecilik deneyiminizle ve bu mesleğin etik ilkeleriyle bağdaşmayan iddialarınız, her gün bir milyondan fazla kişiye dokunan halka açık şirketimiz hakkındaki mesnetsiz yakıştırmalarınızı asla kabul etmiyorum.' 

'Benimle ve artık bir dünya markası haline gelmiş Simit Sarayı’yla ilgili herhangi bir usulsüzlük olduğuna dair en ufak bir ispatınız varsa sadece Galatasaray Sportif AŞ’deki görevimden değil, üyelikten de istifa edeceğimi bildirmek isterim.'

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