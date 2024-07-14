Galatasaray'da 'Simit Sarayı' Krizi: Fatih Altaylı ile Abdullah Kavukçu Birbirine Girdi!

'Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin takımıdır, size halatı çekmek zor geliyorsa; camiamızdan bu yola karşılıksız gönül veren Galatasaraylı kardeşlerimle birlikte size ağır gelen yükü biz taşımaya hazırız. Nitekim bu nedenledir ki; yeni görevimden büyük bir heyecan duyuyorum.'

'42 yıllık gazetecilik deneyiminizle ve bu mesleğin etik ilkeleriyle bağdaşmayan iddialarınız, her gün bir milyondan fazla kişiye dokunan halka açık şirketimiz hakkındaki mesnetsiz yakıştırmalarınızı asla kabul etmiyorum.'

'Benimle ve artık bir dünya markası haline gelmiş Simit Sarayı’yla ilgili herhangi bir usulsüzlük olduğuna dair en ufak bir ispatınız varsa sadece Galatasaray Sportif AŞ’deki görevimden değil, üyelikten de istifa edeceğimi bildirmek isterim.'