15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Darbe Girişiminin Üzerinden Tam 8 Yıl Geçti!
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Darbe Girişiminin Üzerinden Tam 8 Yıl Geçti!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden bugün tam 8 yıl geçti.
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15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye'nin birlik ve beraberlik ruhunun neler başarabileceğine kanıt niteliğinde olan ve yakın tarihimizin en önemli olaylarından biri.
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Milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimine geçit verilmedi.
Asker ve sivil 252 vatandaşımızı kaybettiğimiz darbe girişiminde, FETÖ mensupları 9 bin askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74'ü tank 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın hafif silah kullandı.
Vatandaşların direncini kırmak için her türlü yola başvuran darbeciler, Gazi Meclis'i bombalarken, darbe girişimi toplam 21 saatte bastırıldı. Ardından tüm Türkiye 27 gün boyunca gece gündüz devam eden 'Demokrasi Nöbetleri' ile Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'e sahip çıktı.
Darbe girişiminin yapıldığı gece saat 00.24'ü gösterdiğinde CNN Türk'e bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" dedi. Halk bu çağrı sonrası darbecilere karşı sokaklara çıktı.
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Dönemin Özel Kuvvet Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın emir astsubayı Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren kahramanlardan biri oldu. Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Terzi'yi öldürdükten sonra olay yerinde 17 kurşunla şehit düştü.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, açılan 289 davanın tamamı karara bağlandı. Aralarında 85 eski general, bin 116 eski subayın da bulunduğu bin 634 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bin 366 sanık ise müebbet hapis cezası aldı.
Tamamlanan davalarda 2 bin 870 kişinin beraatine karar verildi. Bunlarınsa bin 165'i er, 154'ü ise askeri öğrenci.
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