İstanbul'da Başörtüsüyle Staja Alınmayan Kızın Açtığı Davada Karar Çıktı!
İstanbul'da Başörtüsüyle Staja Alınmayan Kızın Açtığı Davada Karar Çıktı!
İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut'un okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasına ilişkin yargılanan kolej yetkilisi 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı.
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İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, 22 Eylül 2022'de okulu tarafından staj için yönlendirildiği İstanbul-Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia etmiş ve şikayetçi olmuştu.
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Nezaket Akbulut, okul müdür yardımcısı Özlem Öztoprak'ın kendisine "Staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını" söylediğini iddia etmişti.
Suç duyurusu sonrası açılan soruşturma neticisenide Öztoprak hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmaya taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Özlem Öztoprak'ı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
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