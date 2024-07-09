TÜİK'ten Nüfus Günü Bülteni: Suriye, Genç Nüfusta Zirveye Oturdu!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 'Dünya Nüfus Günü' için yayınlanan bültene göre, Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada.

Suriye ise yüzde 24,1 ile dünyada en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke olarak listenin zirvesine yerleşti.