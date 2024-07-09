TÜİK'ten Nüfus Günü Bülteni: Suriye, Genç Nüfusta Zirveye Oturdu!
TÜİK'ten Nüfus Günü Bülteni: Suriye, Genç Nüfusta Zirveye Oturdu!
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 'Dünya Nüfus Günü' için yayınlanan bültene göre, Türkiye, 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada.
Suriye ise yüzde 24,1 ile dünyada en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke olarak listenin zirvesine yerleşti.
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Türkiye İstatistik Kurumunun, "Dünya Nüfus Günü 2024" nedeniyle bir bülten yayınlandı.
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Bültende yer alan Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre dünyada en kalabalık ilk üç ülke ve nüfusları şöyle 👇
Listenin tamamı 👇
Türkiye 85 milyon 372 bin 377 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusundan yüzde 1,1 pay aldı.
Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 24,1 ile Suriye oldu.
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Genç nüfus oranı dünya ortalaması 2023 yılında yüzde 15,5 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 15,1 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında kaldı.
Genç nüfus istatistiklerinde sıralama 👇
Ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2023'te en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 6,67 çocuk ile Nijer.
Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2023'te 2,31 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,51 çocukla dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü.
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