İspanya ile İngiltere Arasındaki EURO 2024 Finali Bursa'da Can Aldı: Heyecandan Kalbine Yenik Düştü!
İspanya ile İngiltere Arasındaki EURO 2024 Finali Bursa'da Can Aldı: Heyecandan Kalbine Yenik Düştü!
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İspanya ile İngiltere arasında oynan ve 2-1'lik İspanya galibiyetiyle sonuçlanan EURO 2024 finali Bursa'da can aldı.
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Final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada heyecandan fenalaştı.
Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kalp krizi geçirdiği düşünülen Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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