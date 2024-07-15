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İspanya ile İngiltere Arasındaki EURO 2024 Finali Bursa'da Can Aldı: Heyecandan Kalbine Yenik Düştü!

İspanya ile İngiltere Arasındaki EURO 2024 Finali Bursa'da Can Aldı: Heyecandan Kalbine Yenik Düştü!

Bursa EURO2024
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.07.2024 - 11:03

Bursa'da İspanya ile İngiltere arasındaki EURO 2024 kupa finalini izleyen 64 yaşındaki Mesut Özmer, heyecana kapılarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. 

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İspanya ile İngiltere arasında oynan ve 2-1'lik İspanya galibiyetiyle sonuçlanan EURO 2024 finali Bursa'da can aldı.

İspanya ile İngiltere arasında oynan ve 2-1'lik İspanya galibiyetiyle sonuçlanan EURO 2024 finali Bursa'da can aldı.

Final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada heyecandan fenalaştı.

Final maçını izlemek için nakliye ofisinde kalan 64 yaşındaki Mesut Özmer, maçı izlediği esnada heyecandan fenalaştı.

Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yere düşen adamı komşuları geçerken hareketsiz görünce hemen içeri girdi. Hareketsiz yatan Özmer için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özmer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kalp krizi geçirdiği düşünülen Mesut Özmer'in cesedi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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